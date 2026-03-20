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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, रोहित गोदारा–जितेंद्र गोगी गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार

वह गुरुग्राम के दो क्लबों पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में भी वांछित था, जिसकी जांच एनआईए कर रही है.

स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई
स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 10:32 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (सदर्न रेंज) ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात शार्प शूटर करमवीर उर्फ काजू (38) को गिरफ्तार किया है. आरोपी विदेश में सक्रिय गैंगस्टर रोहित गोदारा जितेंदर गोगी गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है और लंबे समय से फरार चल रहा था. डीसीपी नर्रा चातान्या ने बताया की आरोपी की गिरफ्तारी बीते 11 मार्च को कोटपूतली में एनएच-08 स्थित एक होटल से की गई, जहां वह फर्जी पहचान के सहारे ठहरा हुआ था.

स्पेशल सेल की टीम ने कई राज्यों में लगातार पीछा करते हुए उसे दबोचा. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से एक फर्जी पासपोर्ट और एक कार बरामद हुई. बाद में उसकी निशानदेही पर दो फर्जी आधार कार्ड और एक फर्जी वोटर आईडी भी बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल वह होटलों में ठहरने और मोबाइल सिम व उपकरण खरीदने के लिए करता था. जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में हत्या, हत्या के प्रयास, उगाही, डकैती, आपराधिक धमकी और आर्म्स एक्ट समेत 15 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं. वह गुरुग्राम के दो क्लबों पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में भी वांछित था, जिसकी जांच एनआईए कर रही है.

पुलिस के अनुसार करमवीर को वर्ष 2024 में हत्या के एक मामले में अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन वह अदालत में सरेंडर नहीं हुआ और फरार हो गया. इसके बाद उसे 2025 में घोषित अपराधी करार किया गया था. फरार रहने के दौरान वह लगातार ठिकाने बदलता रहा और नेपाल तक भाग गया, जहां वह करीब एक वर्ष तक छिपा रहा.

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुरुग्राम में क्लबों पर ग्रेनेड हमला कराने की साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य कारोबारियों से उगाही करना था. भारत लौटने के बाद भी वह अलग-अलग राज्यों में छिपकर गैंग के लिए काम करता रहा और फर्जी दस्तावेज बनवाकर विदेश भागने की फिराक में था. स्पेशल सेल की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी से संभावित बड़े हमलों को टाल दिया गया है. फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क व अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

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