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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर शब्बीर चौधरी को किया गिरफ्तार, MCOCA केस में एक साल से था फरार

दिल्ली पुलिस ने यमुनापार और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर शबीर अली उर्फ शबीर चौधरी को गिरफ्तार किया‌.

Gangster Shabir Chaudhary arrested
गैंगस्टर शबीर चौधरी गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 26, 2026 at 12:49 PM IST

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नई दिल्‍ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यमुनापार और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हत्या, रंगदारी और गैंगवार जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले संगठित अपराध सिंडिकेट के सरगना गैंगस्टर शब्बीर अली उर्फ शबीर चौधरी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. शबीर अप्रैल 2025 से स्पेशल सेल के MCOCA मामले में फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी हरियाणा के शंभू बॉर्डर से की गई.

पुलिस के अनुसार, शबीर चौधरी-हाशिम बाबा-अनवर चाचा गैंग के संगठित अपराध का मुखिया है. यह गिरोह सीलमपुर, मौजपुर, भजनपुरा, शाहदरा समेत पूरे ट्रांस-यमुना क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय रहा है. गैंग के सदस्य हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, जमीन कब्जाने और अन्य संगीन अपराधों में शामिल रहे हैं.

पुलिस का दावा है कि इस सिंडिकेट के कुछ सदस्य नेपाल और दुबई से भी नेटवर्क संचालित कर रहे थे. स्पेशल सेल की टीम ने खुफिया सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर शबीर को दबोचा. उसके कब्जे से एक कार और एक स्कूटी बरामद की गई है.

MCOCA मामले में गैंग के नौ अन्य सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं. पुलिस के अनुसार, शबीर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और 1990 के दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय है. उसके खिलाफ हत्या, फायरिंग, रंगदारी और गैंगवार समेत 14 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. स्पेशल सेल के डीसीपी प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शबीर चौधरी की गिरफ्तारी संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता है. गैंग के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने और उससे जुड़े अन्य अपराधियों की पहचान के लिए जांच जारी है.

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