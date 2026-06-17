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दिल्ली पुलिस ने दिनदहाड़े हत्याकांड का किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों ने वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है. साथ ही रेकी किए जाने की भी बात सामने आई.

हत्याकांड का 48 घंटे में खुलासा
हत्याकांड का 48 घंटे में खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 17, 2026 at 5:27 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नेहरू विहार में दिनदहाड़े हुई राशिद नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने वारदात के 48 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अयान (21) इमरान (20) के रूप में हुई है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की स्कूटी भी बरामद कर ली है.

दरअसल, 15 जून की शाम करीब 6:10 बजे नेहरू विहार इलाके में तीन हमलावरों ने राशिद रंगरेज पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थीं. गंभीर रूप से घायल राशिद को तत्काल जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था और पुलिस ने मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की थीं. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और स्थानीय स्तर पर गहन पड़ताल की. इसी क्रम में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया.

राहुल अहलावत, डीसीपी (ETV Bharat)

डीसीपी राहुल अहलावत ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है. जांच में सामने आया है कि इमरान ने हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर को चोरी की स्कूटी उपलब्ध कराई थी. वहीं अयान ने राशिद रंगरेज की गतिविधियों पर नजर रखी और उसकी लोकेशन की जानकारी जुटाने के साथ इलाके की रेकी की थी, ताकि हमलावरों को वारदात को अंजाम देने में आसानी हो सके.

पुलिस जांच में यह भी पता चला कि वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी नूर-ए-इलाही इलाके से चोरी की गई थी. आरोपियों ने पहचान छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए चोरी के वाहन का इस्तेमाल किया था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्याकांड के पीछे की साजिश, मुख्य शूटर और फरार तीसरे आरोपी की भूमिका की जांच अभी जारी है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होंगे और फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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