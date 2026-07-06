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29 साल बाद सुलझा 1997 का ब्लाइंड मर्डर केस, हत्यारा गिरफ्तार; 'अली भाई' बनकर छिपा था आरोपी

क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर एचजीएस धारीवाल ने बताया की मामला 14 मार्च 1997 का है, जब राजौरी गार्डन थाना क्षेत्र के रघुबीर नगर स्थित टीसी कैंप के एक कमरे से 58 वर्षीय शरीफ हसन खान का शव बरामद हुआ था. शव को लकड़ी के दीवान बॉक्स में छिपाया गया था. जांच में पता चला कि शरीफ हसन खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद (वर्तमान अयोध्या) के रहने वाले थे और राजौरी गार्डन की एक कपड़े की दुकान में काम करते थे. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मोहम्मद फहीम नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था और उसकी मृतक से पहचान थी.

नई दिल्ली: लगभग तीन दशक पुराने हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 29 साल से फरार चल रहे आरोपी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है. 1997 में हुई इस सनसनीखेज हत्या के बाद आरोपी अपनी पहचान बदलकर अलग-अलग शहरों में रह रहा था और पुलिस से बचता फिर रहा था.

13 मार्च 1997 को दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ. आरोप है कि विवाद के दौरान फहीम ने लोहे की रॉड से कई वार किए और फिर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद उसने शव को दीवान में छिपाया और फरार हो गया. लगातार प्रयासों के बावजूद आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला तो अदालत ने 1997 में उसे भगोड़ा (Proclaimed Offender) घोषित कर दिया. हाल ही में यह मामला क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज को सौंपा गया.

पुलिस टीम ने पुराने रिकॉर्ड, स्थानीय मुखबिरों और तकनीकी इनपुट के आधार पर जांच दोबारा शुरू की. पता चला कि आरोपी कभी-कभी अपने गांव आता था. लगातार निगरानी के बाद उसकी लोकेशन लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में मिली, जहां 3 जुलाई 2026 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने अपना असली नाम मोहम्मद फहीम बताया और हत्या की बात स्वीकार कर ली. उसने खुलासा किया कि घटना के बाद वह 'अली भाई' नाम से नागपुर, मुंबई और लखनऊ सहित कई शहरों में रहकर पीओपी (Plaster of Paris) का काम करता रहा ताकि उसकी पहचान छिपी रहे.

दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी लगभग 29 साल पुराने हत्या के मामले में न्याय दिलाने की दिशा में बड़ी सफलता है और यह दर्शाती है कि गंभीर अपराधों के आरोपी कानून से लंबे समय तक बच नहीं सकते.

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