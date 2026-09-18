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दिल्ली के लाजपत नगर से लापता युवराज की हत्या का खुलासा, उत्तराखंड से पूर्व महिला सहकर्मी और उसका साथी गिरफ्तार

साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर थाना इलाके में छह सितंबर से लापता हुए सरिता विहार निवासी का शव नाले से मिला,घर में पसरा मातम

युवराज सिंह मनचंदा की हत्या मामले में सहकर्मी गिरफ्तार
युवराज सिंह मनचंदा की हत्या मामले में सहकर्मी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2026 at 11:33 AM IST

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नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर थाना इलाके में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मार्केट से छह सितंबर को लापता हुए सरिता विहार निवासी युवराज सिंह मनचंदा की हत्या मामले में हैरान करने वाले तथ्य आए हैं. पुलिस ने युवराज की पूर्व आफिस सहकर्मी और उसके साथी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है. दोनों को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. पुलिस अब हत्या की वजह और वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है.

बता दें कि गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर-70 में नाले से 10 सितंबर की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा-गला शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पायी थी. पोस्टमार्टम के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर गुरुग्राम पुलिस ने अज्ञात मानते हुए 14 सितंबर को शव का अंतिम संस्कार भी करा दिया था.

युवराज की मौत को लेकर पुलिस ने शुरू की जांच :

पुलिस के मुताबिक युवराज सिंह मनचंदा छह सितंबर को अपनी बहन के साथ लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में शापिंग करने गए थे और शाम करीब चार बजे अपनी बहन से मीटिंग की बात कहकर गुरुग्राम चले गए. देर रात तक न लौटने पर स्वजन ने संपर्क किया तो उनका मोबाइल फोन बंद मिला. बहन ने 11 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज कराई. केस दर्ज कर पुलिस ने युवराज के मोबाइल से जुड़े सीडीआर और आइपीडीआर रिकार्ड की जांच की. इसमें पता चला कि लापता होने से पहले युवराज ने अपनी पूर्व आफिस सहकर्मी अन्या वत्स से बात की थी. स्वजन ने भी इसकी पुष्टि की. इस पर पुलिस ने अन्या को खोजना शुरू किया, पर उसका फोन भी बंद मिला, युवराज और अन्या के आफिस से जुड़े लोगों से भी जानकारी जुटाई गई.

उत्तराखंड में महिला के दूसरे मोबाइल नंबर से मिला सबूत

पुलिस को पता चला कि अन्या एक नए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी लोकेशन उत्तराखंड में मिली. पुलिस टीम उत्तराखंड पहुंची. अन्या वत्स व उसके साथी संयम सचदेवा को ट्रेस कर पकड़ लिया और दिल्ली लाया. पूछताछ में अन्या और संयम ने युवराज की हत्या की बात स्वीकार की. दोनों ने शव को गुरुग्राम में उनके घर के पास एक नाले में फेंक दिया गया था. दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया. पता चला कि 10 सितंबर को गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में एक नाले से अज्ञात शव बरामद हुआ था.

"निजी अस्पताल में चिकित्सक युवराज की बड़ी बहन ने 11 सितंबर को लाजपत नगर थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. 16 सितंबर को दिल्ली पुलिस के माध्यम से परिवार को पता चला कि गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था. बादशाहपुर थाने के जांच अधिकारी ने शव की तस्वीर और अन्य विवरण जिप नेट पोर्टल पर अपलोड किए थे. तस्वीर और शव के पास मिले सामान के आधार पर स्वजन ने युवराज की पहचान की. " - विनीत कुमार ,डीसीपी, साउथ ईस्ट दिल्ली

पुलिस हत्या की वजह जानने में जुटी

पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच और जुटाए गए सबूतों के आधार पर अन्या वत्स और संयम सचदेवा की युवराज की हत्या और उसके शव को ठिकाने लगाने में प्रथम दृष्टया भूमिका सामने आई है. हत्या के कारणों को लेकर दोनों से पूछताछ की जा रही है. मृतक युवराज के घर में दो बहन और माता-पिता हैं. जबकि युवराज घर का इकलौता बेटा था और वह गुरुग्राम के किसी कंपनी में कार्यरत था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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