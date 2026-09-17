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दिल्ली में 1.5 करोड़ की लूट का खुलासा: पांच आरोपी गिरफ्तार; 1 करोड़ रुपये बरामद

दिल्ली पुलिस ने गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास हुई करीब 1.5 करोड़ रुपये की हथियारबंद लूट मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Delhi Police solve robbery case 5 arrested cash recovered
दिल्‍ली पुलिस (फाइल फोटो)
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By ANI

Published : September 17, 2026 at 10:58 AM IST

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Updated : September 17, 2026 at 11:24 AM IST

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नई दिल्ली: गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास हुई करीब 1.5 करोड़ रुपये की हथियारबंद लूट मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की करीब 1 करोड़ रुपये की रकम भी बरामद की है. वारदात 7 सितंबर की शाम उस समय हुई, जब चांदनी चौक से एक व्यक्ति अपने साथी के साथ ऑटो में सवार होकर सफदरजंग एन्क्लेव जा रहा था.

शिकायतकर्ता अपने एक साथी के साथ चांदनी चौक से सफदरजंग एन्क्लेव जाने के लिए ऑटो-रिक्शा में सवार था. उसके पास एक बैग था, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपये नकद रखे हुए थे. ऑटो के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास पहुंचते ही बाइक सवार तीन बदमाशों ने उसे रोक लिया. आरोप है कि बदमाशों में से एक ने पिस्टल निकालकर शिकायतकर्ता और उसके साथी को धमकाया. इसके बाद बदमाश नकदी से भरा बैग लेकर बाइक से आईटीओ की तरफ फरार हो गए.

जांच में शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह चांदनी चौक में पेमेंट कलेक्टर और डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता है. उसके पास मौजूद नकदी उसके नियोक्ता की थी. मामले में 8 सितंबर को दरियागंज थाने में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस टीमों ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपये की लूटी गई रकम बरामद की है. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस बाकी रकम बरामद करने के साथ-साथ यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में प्रत्येक आरोपी की क्या भूमिका थी और लूट की पूरी साजिश कैसे तैयार की गई थी.

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Last Updated : September 17, 2026 at 11:24 AM IST

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