यमुना ब्रिज पर पुलिस ने युवक को नदी में कूदने से बचाया,दो घंटे तक चला समझाने का दौर
पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी यमुना ब्रिज पर युवक को यमुना नदी में कूदने से बचाया गया. पुलिस के 2 घंटे समझाने से बनी बात
Published : September 20, 2026 at 8:04 AM IST
नई दिल्ली:पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी यमुना ब्रिज पर उस समय हड़कंप मच गया, जब पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम और ब्रिज से गुजर रहे लोगों की नजर एक युवक पर पड़ी. युवक यमुना नदी में कूदने की कोशिश कर रहा था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मी तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे नदी में कूदने से रोकने के लिए समझाने का प्रयास शुरू किया. करीब दो घंटे से अधिक समय तक चले प्रयास के बाद पुलिसकर्मी युवक को समझाने में सफल रहे और उसे सुरक्षित बचा लिया गया. एहतियात के तौर पर दमकल विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया था.
26 वर्षीय युवक शादीशुदा है और अपने माता-पिता से अलग पत्नी और बच्चे के साथ रहता है. वह पेशे से कैब चालक है. पुलिस और स्थानीय लोगों की तत्परता के चलते समय रहते युवक को नदी में कूदने से रोक लिया गया. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान पुलिसकर्मियों ने युवक को लगातार समझाने की कोशिश की.
ब्रिज से गुजर रहे कुछ लोग भी मौके पर रुक गए और पुलिस की मदद करने लगे. काफी देर तक चले समझाने-बुझाने के बाद युवक शांत हुआ और पुलिस ने उसे सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया. इस बीच युवक के माता-पिता को भी घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे. परिजनों ने बताया कि पत्नी से विवाद के कारण युवक परेशान था और इसी वजह से उसने यमुना नदी में कूदने की कोशिश की.
दमकल विभाग के अधिकारी के अनुसार, रात करीब एक बजे एक युवक के यमुना नदी में कूदने का प्रयास करने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई. हालांकि पुलिसकर्मी पहले से ही युवक को समझाने में जुटे हुए थे. करीब दो घंटे से अधिक समय तक चले प्रयास के बाद युवक को समझाकर नदी में कूदने से रोक लिया गया.
परिजनों ने दिल्ली पुलिस की तत्परता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि पुलिसकर्मियों ने काफी देर तक प्रयास कर युवक की जान बचा ली.घटना के दौरान यमुना ब्रिज पर कुछ समय के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई. पुलिस और दमकल टीम की मौजूदगी में स्थिति पर नजर रखी गई. आखिरकार युवक को सुरक्षित बचा लिया गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया.
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