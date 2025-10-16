ETV Bharat / state

ऑपरेशन आघात के तहत अपराधियों पर दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा, 630 पर एक्शन, 500 डिटेन

साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने "ऑपरेशन आघात" अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. सैंकड़ों आरोपियों के खिलाफ कारवाई की गई है.

दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात
दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 16, 2025 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: स्ट्रीट क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ साथ दिल्ली पुलिस के घोषित बीसी के खिलाफ मुहिम चलाकर की गई कार्रवाई के तहत साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ऑपरेशन आघात अभियान 2.0 अभियान में 630 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 500 लोगों को डिटेन किया है और 130 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है.

इनसे 31 हथियार और 1.85 लाख कैश के अलावा और अन्य सामान भी बरामद किया गया है. ज्वाइंट सीपी साउथ रेंज संजय जैन ने बताया कि इस एक्शन में आपरेशन सेल और अलग-अलग थाना की टीम ने मिलकर कार्रवाई की है, जिसमें एनडीपीएस, एक्साइज, आर्म्स, गैंबलिंग एक्ट के मामले भी शामिल हैं.

ऑपरेशन आघात 2.0 में सैंकड़ों आरोपियों के खिलाफ एक्शन: एनडीपीएस एक्ट के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो ड्रग्स के धंधे में शामिल थे. शराब तस्करी के मामले में शामिल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. और 5826 शराब के अवैध क्वार्टर जब्त किए गए.

संजय कुमार जैन, ज्वाइंट सीपी, दिल्ली (ETV Bharat)

15 पिस्टल, 13 कारतूस और 16 चाकू बरामद: वहीं बदमाशों के खिलाफ की गई कार्रवाई में 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 15 पिस्टल, 13 कारतूस और 16 चाकू बरामद किए गए. गैंबलिंग के अड्डे पर रेड करके पुलिस ने 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया और वहां से काफी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है.

360 के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्ट के तहत कारवाई
360 के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्ट के तहत कारवाई (ETV Bharat)

डीपी एक्ट में पुलिस ने 163 गाड़ियों को जप्त किया, जबकि अन्य धारा के तहत 89 लोगों को बाउन डाउन किया गया है. यह ऑपरेशन साउथ ईस्ट जिला के डीसीपी हेमंत तिवारी की देखरेख में एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा और ईशान भारद्वाज की अगुवाई में 600 पुलिस कर्मियों की टीम ने की है, जिससे कि बदमाशों में, स्ट्रीट क्राइम करने वालों और ऑर्गेनाइजेशन क्राइम करने वालों में डर पैदा हो.


ये भी पढ़ें :

TAGGED:

WEAPONS DRUGS SEIZED
CRIMES IN DELHI NCR
DELHI POLICE
दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात
DELHI POLICE OPERATION AAGHAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.