ऑपरेशन आघात के तहत अपराधियों पर दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा, 630 पर एक्शन, 500 डिटेन
साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने "ऑपरेशन आघात" अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. सैंकड़ों आरोपियों के खिलाफ कारवाई की गई है.
Published : October 16, 2025 at 1:36 PM IST
नई दिल्ली: स्ट्रीट क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ साथ दिल्ली पुलिस के घोषित बीसी के खिलाफ मुहिम चलाकर की गई कार्रवाई के तहत साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ऑपरेशन आघात अभियान 2.0 अभियान में 630 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 500 लोगों को डिटेन किया है और 130 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है.
इनसे 31 हथियार और 1.85 लाख कैश के अलावा और अन्य सामान भी बरामद किया गया है. ज्वाइंट सीपी साउथ रेंज संजय जैन ने बताया कि इस एक्शन में आपरेशन सेल और अलग-अलग थाना की टीम ने मिलकर कार्रवाई की है, जिसमें एनडीपीएस, एक्साइज, आर्म्स, गैंबलिंग एक्ट के मामले भी शामिल हैं.
ऑपरेशन आघात 2.0 में सैंकड़ों आरोपियों के खिलाफ एक्शन: एनडीपीएस एक्ट के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो ड्रग्स के धंधे में शामिल थे. शराब तस्करी के मामले में शामिल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. और 5826 शराब के अवैध क्वार्टर जब्त किए गए.
15 पिस्टल, 13 कारतूस और 16 चाकू बरामद: वहीं बदमाशों के खिलाफ की गई कार्रवाई में 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 15 पिस्टल, 13 कारतूस और 16 चाकू बरामद किए गए. गैंबलिंग के अड्डे पर रेड करके पुलिस ने 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया और वहां से काफी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है.
डीपी एक्ट में पुलिस ने 163 गाड़ियों को जप्त किया, जबकि अन्य धारा के तहत 89 लोगों को बाउन डाउन किया गया है. यह ऑपरेशन साउथ ईस्ट जिला के डीसीपी हेमंत तिवारी की देखरेख में एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा और ईशान भारद्वाज की अगुवाई में 600 पुलिस कर्मियों की टीम ने की है, जिससे कि बदमाशों में, स्ट्रीट क्राइम करने वालों और ऑर्गेनाइजेशन क्राइम करने वालों में डर पैदा हो.
