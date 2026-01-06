रिटार्यड ASI की हत्या में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, पड़ोसी ने बैसाखी से पीटकर की वारदात, आरोपी गिरफ्तार
सोनीपत पुलिस ने दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ASI मर्डर मामले में बड़ा खुलासा किया है. मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Published : January 6, 2026 at 5:26 PM IST|
Updated : January 6, 2026 at 6:06 PM IST
सोनीपत: हरियाणा में सोनीपत के गन्नौर में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ASI दलबीर सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने हत्या की वारदात के पीछे हैरान कर देने वाली वजह बताई है. इस हत्याकांड के चार दिन बाद पुलिस ने सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि "दिव्यांग पूर्व ASI की उन्हीं की बैसाखी से पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी".
SI की हत्या: दरअसल, बीती 1 जनवरी को सोनीपत के गांव राजपुर गांव में दिल्ली पुलिस से बतौर ASI रिटायर हो चुके 60 वर्षीय दलबीर कमरे में मृत मिले थे. बेटे संदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि "घर के पास प्लॉट में मिठाई के डिब्बे बनाने की फैक्टरी में सोए हुए थे. गुरुवार सुबह कमरे में शव के पास टूटी हुई उनकी बैसाखी पड़ी मिली थी. सिर पर चोट के गंभीर निशान थे. बुधवार रात करीब 11 बजे उनसे ताऊ राममेहर मिलकर गए थे".
पुलिस कर रही जांच: शिकायतकर्ता ने बताया कि "ताऊ के बाद गांव के सुरेंद्र को मिलते हुए देखा गया था. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बड़ी थाना पुलिस ने चार दिन की जांच के बाद सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है". एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि "पूछताछ में आरोपी ने नया साल मनाने के नाम पर साथ बैठकर शराब पीने की बात कबूली है. आरोपी ने रिश्ते-नाते को लेकर बहस के बाद दलबीर की बैसाखी से पीटकर हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी. मामले की गहनता से जांच की जाएगी".
