रिटार्यड ASI की हत्या में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, पड़ोसी ने बैसाखी से पीटकर की वारदात, आरोपी गिरफ्तार

सोनीपत: हरियाणा में सोनीपत के गन्नौर में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ASI दलबीर सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने हत्या की वारदात के पीछे हैरान कर देने वाली वजह बताई है. इस हत्याकांड के चार दिन बाद पुलिस ने सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि "दिव्यांग पूर्व ASI की उन्हीं की बैसाखी से पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी".

SI की हत्या: दरअसल, बीती 1 जनवरी को सोनीपत के गांव राजपुर गांव में दिल्ली पुलिस से बतौर ASI रिटायर हो चुके 60 वर्षीय दलबीर कमरे में मृत मिले थे. बेटे संदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि "घर के पास प्लॉट में मिठाई के डिब्बे बनाने की फैक्टरी में सोए हुए थे. गुरुवार सुबह कमरे में शव के पास टूटी हुई उनकी बैसाखी पड़ी मिली थी. सिर पर चोट के गंभीर निशान थे. बुधवार रात करीब 11 बजे उनसे ताऊ राममेहर मिलकर गए थे".