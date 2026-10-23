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दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 15 IPS और DANIPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी

दिल्ली पुलिस प्रशासनिक बदलाव ( ETV Desk )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में प्रशासनिक फेरबदल के तहत IPS और DANIPS कैडर के 15 अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया गया है. नई सूची में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, DCP और अतिरिक्त DCP स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. क्राइम ब्रांच, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF), स्पेशल सेल, सिक्योरिटी और विभिन्न जिला इकाइयों में अधिकारियों की पोस्टिंग बदली गई है.

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