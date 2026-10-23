दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 15 IPS और DANIPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी
दिल्ली पुलिस में प्रशासनिक फेरबदल के तहत आईपीएस और DANIPS कैडर के 15 अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया गया.
Published : October 23, 2026 at 3:22 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में प्रशासनिक फेरबदल के तहत IPS और DANIPS कैडर के 15 अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया गया है. नई सूची में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, DCP और अतिरिक्त DCP स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. क्राइम ब्रांच, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF), स्पेशल सेल, सिक्योरिटी और विभिन्न जिला इकाइयों में अधिकारियों की पोस्टिंग बदली गई है.
मोनिका भारद्वाज को ANTF की जिम्मेदारी
तैनाती सूची के अनुसार, 2009 बैच की IPS अधिकारी मोनिका भारद्वाज को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, क्राइम ब्रांच से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, राहुल मलिक और गौरव शर्मा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, सिक्योरिटी के पद पर तैनात किया गया है. 2014 बैच के IPS अधिकारी राजा बंथिया की तैनाती DCP टेक्नोलॉजी एवं पुलिस इन्फॉर्मेटिक्स के पद पर दर्ज की गई है. वहीं, 2015 बैच की IPS अधिकारी नेहा यादव को DCP PMMC की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 2020 बैच के IPS अधिकारी प्रवीण कुमार त्रिपाठी को DCP स्पेशल सेल से पुलिस आयुक्त के सचिवालय में DCP के पद पर तैनात किया गया है.
DANIPS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव
DANIPS अधिकारी सुबोध कुमार गोस्वामी को DCP आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से उप निदेशक, दिल्ली पुलिस अकादमी (DPA) बनाया गया है. वहीं, आदित्य गौतम को ACP क्राइम से DCP क्राइम की जिम्मेदारी दी गई है.
जिला इकाइयों में भी फेरबदल
अतिरिक्त DCP स्तर पर भी कई अधिकारियों की तैनाती बदली गई है. जसबीर सिंह को दक्षिण-पूर्वी जिले में अतिरिक्त DCP-द्वितीय से आउटर जिले में अतिरिक्त DCP-प्रथम बनाया गया है. सौरभ चंद्रा को द्वारका जिले में अतिरिक्त DCP-द्वितीय से पश्चिमी जिले में अतिरिक्त DCP-प्रथम की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा, मनोज कुमार मीणा को आउटर जिले में अतिरिक्त DCP-प्रथम से दक्षिण-पूर्वी जिले में अतिरिक्त DCP-द्वितीय (CDC) बनाया गया है. विनय माथुर को अतिरिक्त DCP-द्वितीय, रोहिणी जिला (CDC) और गुरसेवक सिंह को अतिरिक्त DCP-द्वितीय, उत्तरी जिला (CDC) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. डॉ. विकास श्योकंद को DCP स्पेशल सेल (CDC) और ए. वेंकटेश को अतिरिक्त DCP-द्वितीय, शाहदरा जिला (CDC) के पद पर तैनात किया गया है.
इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत क्राइम ब्रांच, ANTF, स्पेशल सेल, सिक्योरिटी और जिला पुलिस इकाइयों में अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं. इससे संबंधित इकाइयों में कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में बदलाव होगा.
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