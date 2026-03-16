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दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मामले में स्पेशल सेल परिसर के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने, पुलिस को नियम कायदों के भीतर रहकर जांच करने की बात कही है.

दिल्ली हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 5:23 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के हालिया हिरासत से संबंधित स्पेशल सेल के परिसर के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखे. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आप क्या जांच कर रहे हैं ये हमें नहीं पता लेकिन नियम-कायदों का पालन कीजिए. मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी.

हिरासत के दौरान प्रताड़ना का आरोप
आज सुनवाई के दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता रुद्र विक्रम की ओर से पेश वकील जसदीप ढिल्लो ने कहा कि इस मामले में बाकी कार्यकर्ताओं को 14 मार्च को रिहा किया गया जबकि रुद्र को 15 मार्च की सुनवाई के बाद छोड़ा गया. ढिल्लो ने कहा कि रुद्र को हिरासत के दौरान प्रताड़ित किया गया. उसके हाथ, पैर ,चेहरे और प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया.

ढिल्लो ने रुद्र का मेडिकल चेक अप कराने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश देने की मांग की. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन वे नहीं आए. तब कोर्ट ने कहा कि आपके पास अधिकार है, हम ये नहीं जानते कि आप क्या जांच कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं वे नियम-कायदों के मुताबिक करें. तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम कोर्ट को आश्वासन देना चाहते हैं कि सब कुछ नियम-कायदों से ही होगा.

बता दें कि 15 मार्च को दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अवैध हिरासत में रखे गए सामाजिक कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया है. तब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि उन्होंने किस आधार पर और किन परिस्थितियों में इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखा. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के संबंधित इलाके का सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का आदेश दिया था. 15 मार्च को तीन कार्यकर्ताओं एहसानुल हक, राजबीर और सागरिका राजोरा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई की थी.

बता दें कि 14 मार्च को वकील शाहरुख आलम ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इन याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. जिसके बाद कोर्ट ने 15 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया था. सागरिका राजोरा ने अपनी बहन लक्षिता राजोरा को कोर्ट के समक्ष पेश करने की मांग की थी. याचिका में दावा किया गया था कि लक्षिता राजोरा 13 मार्च की शाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास विजय नगर इलाके से लापता थीं और उसका फोन भी बंद था. याचिका में कहा गया था कि वो विजय नगर इलाके में एक छात्र संगठन के दफ्तर गई. 13 मार्च के शाम आठ बजे के बाद से लक्षिता राजोरा का मोबाइल फोन बंद था.

याचिका में कहा गया
याचिका में कहा गया था कि लक्षिता राजोरा छात्र संगठन के जिस दफ्तर में गई थी उस दफ्तर में मौजूद कई लोगों का शाम आठ बजे से कोई अता-पता नहीं है. याचिका में आशंका जताई गई थी कि लक्षिता राजोरा को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उठा लिया है. याचिका में कहा गया था कि करीब आठ महीने पहले लक्षिता राजोरा और उसके साथियों को अवैध रुप से हिरासत में रखा गया था. उस दौरान उन्हें करीब एक हफ्ते तक अवैध रुप से हिरासत में प्रताड़ित किया गया था और एक हफ्ते बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था.

प्रिया रमानी केस में 24 सितंबर को आखिरी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 24 सितंबर को अंतिम सुनवाई करेगा. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के सभी रिकॉर्ड मिल गए हैं और दोनों पक्षों की ओर से लिखित दलीलें दाखिल कर दी गई हैं. ऐसे में अंतिम सुनवाई 24 सितंबर को की जाएगी. बता दें कि 11 अगस्त 2021 को कोर्ट ने प्रिया रमानी को नोटिस जारी किया था, 17 फरवरी 2021 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एमजे अकबर के मानहानि के केस को खारिज करते हुए प्रिया रमानी को बरी कर दिया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रिया रमानी को बरी करते कहा था कि किसी महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि यौन प्रताड़ना किसी की गरिमा और स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं, छवि का अधिकार गरिमा के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता है. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि किसी महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है. कोर्ट ने पौराणिक उल्लेख करते हुए कहा था कि सीता की रक्षा में जटायु आए थे. कोर्ट ने फैसले में महाभारत का भी जिक्र किया है. कोर्ट ने कहा था कि भारत में महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए। संसद ने महिलाओं की रक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं। एमजे अकबर ने 15 अक्टूबर 2018 को प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

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ये भी पढे़ं- पत्रकार प्रिया रमानी को मानहानि केस में बरी करने के फैसले के खिलाफ एमजे अकबर की याचिका पर सुनवाई 26 अप्रैल को

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