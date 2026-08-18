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AAP विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस ने छोड़ा, हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का किया निस्तारण

सफाईकर्मी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए आप विधायक कुलदीप कुमार को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया.

AAP विधायक कुलदीप कुमार
AAP विधायक कुलदीप कुमार (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 7:40 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 8:10 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को छोड़ दिया है. वहीं, दिल्ली पुलिस से मिली इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निस्तारण कर दिया है. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने याचिका का निस्तारण करने का आदेश दिया.

आज सुबह वकील शादान फरासत ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के 20 लोग सादी वर्दी में आए और सुबह 4 बजे विधायक कुलदीप कुमार को उठाकर ले गए. कुलदीप कुमार एक सफाईकर्मी की हत्या पर विरोध जता रहे थे. कुलदीप कुमार की परिवार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा. उसके बाद चीफ जस्टिस ने आज ही इस मामले पर सुनवाई का आदेश दिया.

दोपहर बाद ये मामला जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच के समक्ष लिस्ट किया गया. लेकिन जैसे ही जस्टिस नवीन चावला की बेंच के समक्ष सुनवाई शुरू हुई दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया कि कुलदीप कुमार को शाम 3 बजकर 48 मिनट पर छोड़ दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि कुलदीप कुमार को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया था.

वहीं, वकील शादान फरासत ने पुलिस के हिरासत में लेने के तरीके पर सवाल उठाते हुए इसके लिए कुलदीप कुमार को मुआवजा देने की मांग की. शादान फरासत ने कहा कि कुलदीप कुमार को हिरासत में लेते समय दिल्ली पुलिस के लोगों ने संपत्ति का भी नुकसान किया. उसके बाद कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निस्तारण कर दिया. साथ ही कोर्ट ने कहा कि कुलदीप कुमार का परिवार उनके अवैध हिरासत को चुनौती देने और मुआवजे की मांग करने के लिए अलग से याचिका दायर करने को स्वतंत्र हैं.

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Last Updated : August 18, 2026 at 8:10 PM IST

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