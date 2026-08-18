ETV Bharat / state

AAP विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस ने छोड़ा, हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का किया निस्तारण

AAP विधायक कुलदीप कुमार ( फाइल फोटो )