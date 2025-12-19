ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में कम्प्यूटर हैक कर पेपर किया सॉल्व, 7 लाख की थी डील, आरोपी गिरफ्तार

परीक्षा केंद्र से बाहर बैठे आरोपी ने संस्थान का कम्प्यूटर हैक किया. अपने आप पेपर सॉल्व होते देख पर्यवेक्षक को शक हुआ.

Accused arrested for exam fraud
परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Alwar)
Published : December 19, 2025 at 8:21 PM IST

अलवर: एसएससी की ओर से आयोजित दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के अलवर स्थित एमआइटीआरसी कॉलेज सेंटर पर पुलिस ने पेपर सॉल्व करने में फर्जीवाड़ा करते एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया. अभ्यर्थी ने आनलाइन परीक्षा में फर्जी तरीके से पेपर सॉल्व कराने के लिए 7 लाख रुपए में डील की थी. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक को संदेह होने पर अभ्यर्थी के इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. इसके बाद परीक्षा केन्द्र संचालकों ने पु​लिस को घटनाक्रम की सूचना दी. इस पर पुलिस ने अभ्यर्थी को पकड़ पूछताछ की, जिसमें फर्जीवाड़े का पूरा खेल उजागर हो गया. पुलिस ने आरोपी को ​गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे तीन ​दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए.

अपने आप सॉल्व हो रहे थे प्रश्न: सीओ ग्रामीण शिवानी शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया अभ्यर्थी बहरोड़ क्षेत्र के बर्ड़ोद गांव निवासी सुरेंद्र सैनी है. वह गत 17 दिसंबर को चिकानी स्थित एमआईटीआरसी कॉलेज में दिल्ली पुलिस में ड्राइवर पद की ऑनलाइन परीक्षा देने अलवर आया था. परीक्षा के दौरान कक्ष में तैनात ऑब्जर्वर को अभ्यर्थी के व्यवहार पर संदेह हुआ. इस पर पूछताछ में उसने किसी तरह की समस्या होने से इनकार किया, लेकिन जब ऑब्जर्वर ने अभ्यर्थी से माउस पर से हाथ हटाने को कहा, तो पता चला कि कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्नों के उत्तर अपने आप सॉल्व हो रहे थे. इस पर अभ्यर्थी से पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर सिस्टम को पहले ही हैक कर लिया गया था और बाहर बैठे व्यक्ति द्वारा प्रश्न सॉल्व कर उत्तर डलवाए जा रहे थे.

ऐसे पकड़ा गया फर्जीवाड़े का आरोपी, देखें वीडियो (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: वनरक्षक भर्ती पेपर लीक : केडी डॉन की करतूत से अधिकारी भी हैरान, प्रिंटिंग प्रेस से ऐसे चुराया पर्चा

क्या कोई गिरोह था शामिल?, जांच जारी: पुलिस पूछताछ में सामने आया कि अभ्यर्थी ने परीक्षा पास कराने के लिए 7 लाख रुपए में डील की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से तीन दिन की रिमांड पर भेजा गया है. पुलिस परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले पूरे गिरोह और तकनीकी साजिश की गहन जांच में जुटी है.

