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दिल्ली पुलिस के अभियान 'ऑपरेशन चक्र' में 7 दिन में 181 चोरी के वाहन बरामद, 36 आरोपी गिरफ्तार

7 दिन में 181 चोरी के वाहन बरामद ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों पर लगाम लगाने के लिए शाहदरा जिला पुलिस ने विशेष अभियान 'ऑपरेशन चक्र' के तहत बड़ी कार्रवाई की है. सात दिनों तक चले इस अभियान में पुलिस ने 181 चोरी के वाहन बरामद किए हैं, जबकि वाहन चोरी के आरोप में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 18 से 25 नवंबर, 2026 तक चलाए गए इस अभियान में जिले के अलग-अलग थानों और विशेष इकाइयों की 15 पुलिस टीमों को लगाया गया था.

शाहदरा के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा के निर्देश पर शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाना, चोरी के वाहनों की बरामदगी करना और ऑटो लिफ्टर गिरोह से जुड़े आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना था. पुलिस टीमों ने अभियान के दौरान संदिग्ध वाहनों की जांच के साथ पुलिस रिकॉर्ड और डेटाबेस के जरिए वाहनों का सत्यापन किया. इसके अलावा पुराने वाहन चोरी के मामलों की जांच और गिरफ्तार आरोपियों से मिले सुरागों के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई. विभिन्न टीमों के बीच समन्वय और लगातार निगरानी के चलते पुलिस को यह सफलता मिली.