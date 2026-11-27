दिल्ली पुलिस के अभियान 'ऑपरेशन चक्र' में 7 दिन में 181 चोरी के वाहन बरामद, 36 आरोपी गिरफ्तार
शाहदरा जिला पुलिस ने विशेष अभियान 'ऑपरेशन चक्र' चलाकर सात दिनों में 181 चोरी के वाहन बरामद किए हैं.
Published : November 27, 2026 at 6:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों पर लगाम लगाने के लिए शाहदरा जिला पुलिस ने विशेष अभियान 'ऑपरेशन चक्र' के तहत बड़ी कार्रवाई की है. सात दिनों तक चले इस अभियान में पुलिस ने 181 चोरी के वाहन बरामद किए हैं, जबकि वाहन चोरी के आरोप में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 18 से 25 नवंबर, 2026 तक चलाए गए इस अभियान में जिले के अलग-अलग थानों और विशेष इकाइयों की 15 पुलिस टीमों को लगाया गया था.
शाहदरा के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा के निर्देश पर शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाना, चोरी के वाहनों की बरामदगी करना और ऑटो लिफ्टर गिरोह से जुड़े आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना था. पुलिस टीमों ने अभियान के दौरान संदिग्ध वाहनों की जांच के साथ पुलिस रिकॉर्ड और डेटाबेस के जरिए वाहनों का सत्यापन किया. इसके अलावा पुराने वाहन चोरी के मामलों की जांच और गिरफ्तार आरोपियों से मिले सुरागों के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई. विभिन्न टीमों के बीच समन्वय और लगातार निगरानी के चलते पुलिस को यह सफलता मिली.
यमुनापार के कई थाना क्षेत्रों के मामले खुले
पुलिस के मुताबिक, बरामद किए गए 181 वाहनों में दोपहिया समेत अन्य मोटर वाहन शामिल हैं. इनमें शाहदरा जिले के विवेक विहार, फर्श बाजार, नंद नगरी, वेलकम और कृष्णा नगर थाना क्षेत्रों में दर्ज वाहन चोरी के मामलों से जुड़े वाहन भी शामिल हैं. इसके अलावा शकरपुर, लक्ष्मी नगर, आनंद विहार और गांधी नगर सहित अन्य थाना क्षेत्रों में दर्ज मामलों से संबंधित चोरी के वाहनों की भी बरामदगी हुई है. पुलिस जांच में सामने आया है कि बरामद वाहनों के तार पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली और एनसीआर के अन्य इलाकों में दर्ज वाहन चोरी की वारदातों से भी जुड़े हैं. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और बरामद वाहनों के आधार पर अन्य लंबित मामलों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.
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15 टीमों ने मिलकर चलाया ऑपरेशन चक्र
इस विशेष अभियान में स्थानीय थानों की पुलिस के अलावा एएटीएस, एएसबी सेल और स्पेशल स्टाफ की टीमों को भी शामिल किया गया था. सात दिनों तक संदिग्ध वाहनों की चेकिंग, तकनीकी सत्यापन और खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की गई. डीसीपी शाहदरा राजेंद्र प्रसाद मीणा ने कहा कि वाहन चोरी पर अंकुश लगाने और चोरी की संपत्ति बरामद करने के लिए जिला पुलिस लगातार विशेष अभियान चला रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर पार्क करें और उचित सुरक्षा उपाय अपनाएं. वाहन चोरी या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें. शाहदरा जिला पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन चक्र के तहत मिली सफलता के बावजूद वाहन चोरी के अन्य मामलों की जांच जारी है.
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