दिल्ली: 90 सेकंड में बुजुर्ग के घर पहुंची पुलिस, खिड़की की ग्रिल उखाड़कर बचाई जान
राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में दिल्ली पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से घर में अकेले रह रहे एक बुजुर्ग की जान बच गई.
Published : November 28, 2026 at 9:50 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में दिल्ली पुलिस के एक बीट अधिकारी की तत्परता और सूझबूझ से घर में अकेले रह रहे एक बुजुर्ग की जान बच गई. घर का दरवाजा अंदर से बंद था और बुजुर्ग के घर के भीतर से मदद के लिए आवाजें आ रही थीं. सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी महज 90 सेकंड के भीतर मौके पर पहुंच गए. जब उन्होंने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो बुजुर्ग फर्श पर बेसुध हालत में पड़े थे. उनका सिर सोफे के नीचे फंसा हुआ था और वे दर्द से परेशान थे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मी ने खिड़की की लोहे की ग्रिल उखाड़कर घर में प्रवेश किया और बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला.
चमन लाल घर में अकेले थे और पैरालिसिस से पीड़ित थे
यह मामला गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग चमन लाल पुत्र केवल दास घर में अकेले रह रहे थे और पैरालिसिस से पीड़ित हैं. इसी दौरान किसी वजह से वह घर के अंदर गिर पड़े. उनका सिर सोफे के नीचे फंस गया, जिसके कारण वह खुद को बाहर निकालने में असमर्थ थे. घर का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं था. इस दौरान किसी ने पुलिस को PCR कॉल के माध्यम से सूचना दी कि घर के अंदर से एक बुजुर्ग की मदद के लिए आवाजें आ रही हैं.
बीट अधिकारी सूचना मिलते ही 90 सेकंड में पहुंचे
सूचना मिलते ही बीट अधिकारी हेड कांस्टेबल जितेंद्र तोमर ने बिना समय गंवाए घटनास्थल की ओर रुख किया और महज 90 सेकंड में मौके पर पहुंच गए. उन्होंने खिड़की से घर के अंदर की स्थिति देखी तो बुजुर्ग फर्श पर पड़े दिखाई दिए. दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण उन्होंने तत्काल निर्णय लेते हुए खिड़की की लोहे की ग्रिल उखाड़ी और घर के अंदर दाखिल हो गए. इसके बाद बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने उनके परिजनों को भी घटना की सूचना दी.
पुलिस की जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण
शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा की ओर से साझा की गई इस जानकारी में पुलिसकर्मी की त्वरित कार्रवाई और मानवीय संवेदनशीलता को सराहा गया है. डीसीपी के अनुसार, PCR कॉल मिलने के बाद हेड कांस्टेबल जितेंद्र तोमर ने जिस तत्परता से महज 90 सेकंड में मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग की स्थिति का पता लगाया और उन्हें बचाने के लिए तत्काल कदम उठाया. वह पुलिस की जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण है.
दिल्ली पुलिस का कहना है कि आपात स्थिति में समय पर पहुंचना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है. गीता कॉलोनी की यह घटना बताती है कि पुलिस की सतर्कता और सही समय पर लिया गया फैसला किसी जरूरतमंद के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकता है.
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