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दिल्ली: 90 सेकंड में बुजुर्ग के घर पहुंची पुलिस, खिड़की की ग्रिल उखाड़कर बचाई जान

गीता कॉलोनी में बची बुजुर्ग की जान. ( Delhi police (X) )

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में दिल्ली पुलिस के एक बीट अधिकारी की तत्परता और सूझबूझ से घर में अकेले रह रहे एक बुजुर्ग की जान बच गई. घर का दरवाजा अंदर से बंद था और बुजुर्ग के घर के भीतर से मदद के लिए आवाजें आ रही थीं. सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी महज 90 सेकंड के भीतर मौके पर पहुंच गए. जब उन्होंने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो बुजुर्ग फर्श पर बेसुध हालत में पड़े थे. उनका सिर सोफे के नीचे फंसा हुआ था और वे दर्द से परेशान थे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मी ने खिड़की की लोहे की ग्रिल उखाड़कर घर में प्रवेश किया और बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला.

चमन लाल घर में अकेले थे और पैरालिसिस से पीड़ित थे