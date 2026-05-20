ETV Bharat / state

इंदौर में कंपनी और दिल्ली में धोखाधड़ी, दबिश देकर 6 को उठा ले गई दिल्ली पुलिस

कंपनी से जब्त किए गए डिजिटल सबूत ( Etv Bharat )

दिल्ली पुलिस को यह शिकायत मिली थी कि इंदौर की एक कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की गई है. दिल्ली में रहने वाले एक फरियादी ने दिल्ली पुलिस को शिकायत करते हुए जानकारी दी थी इंदौर से संचालित होने वाली एक प्राइवेट कंपनी के संचालक सहित अन्य लोगों ने कंपनी में निवेश के नाम पर उससे 10 लाख रु लिए थे और बाद में उसे धोखा दे दिया. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने संबंधित कंपनी के संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया.

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल्ली पुलिस ने रेड मारी है. यहां मंगलवार को छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र की कॉरपोरेट हाउस बिल्डिंग में दिल्ली पुलिस ने दबिश दी है. इस दौरान कंपनी के संचालक सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है. दिल्ली पुलिस ने एक कथित स्कैम के मामले में आरोपियों को अपने साथ दिल्ली ले गई है.

जानकारी देते एसीपी (Etv Bharat)

कंपनी से जब्त किए गए डिजिटल सबूत

मामाल दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी इंदौर पहुंचे और छोटी ग्वालटोली पुलिस के सहयोग से कंपनी के दफ्तर पर दबिश दी. इस दौरान एसीपी तुषार सिंह ने कहा, '' दिल्ली की साइबर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है. फरियादी के नंबर और लोकेशन के आधार पर ही इस पूरे मामले में दबिश दी गई है. कंपनी के दफ्तर से 29 कंप्यूटर और 50 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं.''

इंदौर में कंपनी और दिल्ली में धोखधड़ी (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

एसीपी ने आगे कहा, '' कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी जब्त किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी से संबंधित सबूत मिले हैं. कंपनी से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं कंपनी के संचालक कार्तिक अग्रवाल और राजा अग्रवाल, कर्मचारी हर्ष, दीप सहित अन्य को मामले में आरोपी बनाया गया है.''

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी

पुलिस के मुताबिक कंपनी द्वारा शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को अलग-अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगा जाता था और आरोपियों द्वारा अलग-अलग तरह से लोगों को 50 लाख और 10 लाख रुपए का प्रॉफिट देने की बात की जाती थी. आरोपियों को दिल्ली पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है, जिसके बाद मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.