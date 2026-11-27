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दिल्ली पुलिस की स्पा सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई, 29 महिलाएं रेस्क्यू, 15 आरोपी पकड़े गए

पहाड़गंज स्थित ए-वन स्पा एंड सैलून ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में स्पा और मसाज सेंटरों की आड़ में कथित रूप से चल रही अवैध गतिविधियों के खिलाफ सेंट्रल जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. नबी करीम, पहाड़गंज और करोल बाग इलाके में चार स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी कर 29 महिलाओं को रेस्क्यू कराया गया. पुलिस ने चारों मामलों में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (ITP Act) की धारा 3/4/5 के तहत एफआईआर दर्ज की हैं. कार्रवाई के दौरान स्पा संचालकों, मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट और ग्राहकों समेत 15 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, स्पा सेंटरों में मसाज सेवाओं की आड़ में कथित देह व्यापार संचालित किए जाने की गुप्त सूचनाएं मिली थीं. इसके बाद संबंधित थानों के एसएचओ की निगरानी में विशेष टीमें गठित की गईं. पुलिसकर्मियों को डिकॉय कस्टमर यानी फर्जी ग्राहक बनाकर स्पा सेंटरों में भेजा गया. वहां से सूचना की पुष्टि होने के बाद छापेमारी की गई. इस दौरान नकदी, ग्राहकों के रजिस्टर, कंडोम और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए.