दिल्ली पुलिस की स्पा सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई, 29 महिलाएं रेस्क्यू, 15 आरोपी पकड़े गए
दिल्ली पुलिस द्वारा नबी करीम, पहाड़गंज और करोल बाग थाना क्षेत्रों में चार स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी की गई.
Published : November 27, 2026 at 2:20 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में स्पा और मसाज सेंटरों की आड़ में कथित रूप से चल रही अवैध गतिविधियों के खिलाफ सेंट्रल जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. नबी करीम, पहाड़गंज और करोल बाग इलाके में चार स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी कर 29 महिलाओं को रेस्क्यू कराया गया. पुलिस ने चारों मामलों में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (ITP Act) की धारा 3/4/5 के तहत एफआईआर दर्ज की हैं. कार्रवाई के दौरान स्पा संचालकों, मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट और ग्राहकों समेत 15 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है.
पुलिस के मुताबिक, स्पा सेंटरों में मसाज सेवाओं की आड़ में कथित देह व्यापार संचालित किए जाने की गुप्त सूचनाएं मिली थीं. इसके बाद संबंधित थानों के एसएचओ की निगरानी में विशेष टीमें गठित की गईं. पुलिसकर्मियों को डिकॉय कस्टमर यानी फर्जी ग्राहक बनाकर स्पा सेंटरों में भेजा गया. वहां से सूचना की पुष्टि होने के बाद छापेमारी की गई. इस दौरान नकदी, ग्राहकों के रजिस्टर, कंडोम और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए.
नबी करीम: ए-वन स्पा से 6 महिलाएं रेस्क्यू, 8 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने राम नगर स्थित रतनलाल बिल्डिंग की पहली मंजिल पर चल रहे ए-वन स्पा एंड सैलून में छापेमारी की. डिकॉय कस्टमर के जरिए कथित अवैध गतिविधियों की पुष्टि होने के बाद टीम ने कार्रवाई की. मौके से छह महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, जबकि स्पा के मालिक, सह-मालिक और मैनेजर समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया. इस मामले में एफआईआर नंबर 552/2026 दर्ज की गई है. इसके अलावा स्पा परिसर के मालिक के खिलाफ बीएनएस की धारा 223A के तहत अलग एफआईआर नंबर 553/2026 भी दर्ज की गई.
पहाड़गंज: ऑर्गेनिक स्पा से 3 महिलाएं रेस्क्यू
दूसरी कार्रवाई पहाड़गंज के मेन बाजार स्थित टूटी चौक के पास ऑर्गेनिक स्पा में की गई. पुलिस के अनुसार, स्पा मैनेजर संप्रिता झा (38) पर मसाज सेवाओं की आड़ में ग्राहकों को अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराने के नाम पर कथित अवैध गतिविधियां संचालित करने का आरोप है. छापेमारी के दौरान तीन महिलाओं को रेस्क्यू कराया गया. मौके से 5 हजार रुपये नकद, तीन अप्रयुक्त कंडोम, एक रजिस्टर और पेन बरामद किया गया. इस मामले में एफआईआर नंबर 509/2026 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने मैनेजर को हिरासत में लेकर पाबंद किया है.
करोल बाग: मौर्या और हेरिटेज स्पा पर छापेमारी, 20 महिलाएं रेस्क्यू
करोल बाग में पुलिस ने दो अलग-अलग स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की. पहली छापेमारी WEA इलाके में पंजाब स्वीट्स के पास दूसरी मंजिल पर स्थित मौर्या स्पा में की गई. पुलिस के मुताबिक, डिकॉय कस्टमर ने कथित अतिरिक्त सेवा के लिए 1,500 रुपये एडवांस दिए थे. इसके बाद पुलिस टीम ने छापा मारकर 10 महिलाओं को रेस्क्यू कराया. मौके से दो मैनेजर और चार ग्राहकों समेत छह लोगों को पकड़ा गया. पुलिस ने 1,500 रुपये की डिकॉय रकम, ग्राहक एंट्री रजिस्टर का पन्ना और कंडोम के तीन पैकेट बरामद किए. इस मामले में एफआईआर नंबर 1250/2026 दर्ज की गई है.
दूसरी कार्रवाई WEA, टैंक रोड स्थित हेरिटेज स्पा में हुई. यहां भी डिकॉय कस्टमर ने कथित अतिरिक्त सेवा के लिए 1,000 रुपये नकद और 1,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान किए थे. इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 10 महिलाओं को रेस्क्यू कराया. मौके से स्पा के रिसेप्शनिस्ट/मैनेजर सूरज (20) को पकड़ा गया. पुलिस ने डिकॉय रकम, ग्राहकों की रसीदें, रजिस्टर बुक, एमसीडी लाइसेंस की रंगीन प्रति और इस्तेमाल किए गए व अप्रयुक्त कंडोम बरामद किए. इस मामले में एफआईआर नंबर 1251/2026 दर्ज की गई है.
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पटेल नगर: पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराने पर दो एफआईआर
स्पा सेंटरों पर छापेमारी के अलावा पुलिस ने पटेल नगर इलाके में भी कार्रवाई की. ईस्ट पटेल नगर स्थित द पैलेस स्पा और द गैलेक्सी स्पा में काम करने वाले कर्मचारियों का अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था. पुलिस के मुताबिक, जांच में दोनों प्रतिष्ठानों के मैनेजरों ने व्यस्तता और अन्य व्यवस्थाओं का हवाला दिया. इसके बाद पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में दोनों मामलों में बीएनएस की धारा 223(a) के तहत एफआईआर नंबर 364/2026 और 365/2026 दर्ज की हैं.
डीसीपी ने कहा- अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच
सेंट्रल जिले के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि स्पा सेंटरों में कथित अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद डिकॉय कस्टमर ऑपरेशन चलाया गया था. सूचना की पुष्टि होने पर चार परिसरों में छापेमारी की गई और 29 महिलाओं को रेस्क्यू कराया गया. चारों मामलों में ITP Act के तहत केस दर्ज किए गए हैं. उन्होंने बताया कि बरामद साक्ष्यों की जांच की जा रही है और पकड़े गए लोगों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इन गतिविधियों में अन्य लोग तो शामिल नहीं हैं.
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