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​पुलिस थाने से ही चोरी हो गई दिल्ली पुलिस के जवान की बुलेट, 12 दिन बाद भी FIR नहीं

बीकानेर: पुलिस थाना ही सुरक्षित नहीं तो आमजन कहां जाए. बीकानेर के खाजूवाला थाने से दिल्ली पुलिस के प्रधान सिपाही की बुलेट चोरी का मामला सामने आया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिकायत के 12 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई. घटना अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे संवेदनशील थाने की है, जहां सुरक्षा कड़ी मानी जाती है. थाना परिसर से वाहन गायब होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. एएसपी ग्रामीण बीएल मीणा ने जांच की बात कही है, जबकि थानाधिकारी ने कहा कि मामले की पड़ताल की जा रही है.

गुल्लूवाली गांव निवासी अनिल ने बताया कि वह दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही के रूप में कार्यरत है. दो माह पहले दिल्ली से अपने मित्र की मोटरसाइकिल नंबर DL-35-DE-4035 लेकर अपने गांव आया था और छुट्टियां खत्म होने पर ड्यूटी पर लौटते समय मोटरसाइकिल खाजूवाला थाना परिसर में खड़ी कर दी. इसकी जानकारी अनिल ने थाने के ही अपने परिचित पुलिसकर्मी को भी दी थी. कुछ समय बाद जब अनिल छुट्टी पर गांव आया और थाना परिसर से अपनी बाइक लेने गया तो बाइक नहीं मिली. काफी तलाश के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिलने पर अनिल ने थानाधिकारी को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया और लिखित शिकायत भी सौंप दी.

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शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं: पीड़ित का आरोप है कि शिकायत दिए 10 से 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और न ही बाइक की बरामदगी को लेकर किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी दी गई है. उनका कहना है कि हर बार केवल आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि अभी तक चोरी हुई बाइक का कोई सुराग नहीं लग पाया है. इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गंभीर पहलू यह है कि चोरी किसी सार्वजनिक स्थान या सड़क से नहीं, बल्कि पुलिस थाने के परिसर से हुई बताई जा रही है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यदि थाना परिसर में खड़ा वाहन भी सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक अपने वाहनों की सुरक्षा को लेकर किस पर भरोसा करें.