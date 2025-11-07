ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस मुख्यालय में गूंजा 'वंदे मातरम्', 150 वर्ष पूरे होने पर एक साथ गाया गीत

पुलिस आयुक्त ने कहा कि वंदे मातरम् सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि यह देश की एकता, अखंडता का प्रतीक है.

दिल्ली पुलिस के जवानों ने गाया वंदे मातरम्
दिल्ली पुलिस के जवानों ने गाया वंदे मातरम् (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 7, 2025 at 6:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजधानी में देशभक्ति व उत्साह से भरे समारोहों का आयोजन किया. इस ऐतिहासिक मौके पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय से लेकर सभी जिलों व इकाइयों में सामूहिक गान कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पुलिसकर्मियों के साथ-साथ नागरिकों की भी भागीदारी रही.

मुख्य आयोजन दिल्ली पुलिस मुख्यालय में किया गया, जहां पुलिस आयुक्त सतीश गोल्चा की मौजूदगी में अधिकारियों व पुलिसकर्मियों ने एक स्वर में वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया. इस अवसर पर पूरा परिसर में देशभक्ति के रंग गया. मौके पर पुलिस आयुक्त ने कहा कि वंदे मातरम् सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और समर्पण की भावना का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस इस गीत के आदर्शों को अपने कर्तव्यों में आत्मसात करती है. जनता की सेवा को सर्वोपरि मानती है. इसी क्रम में दिल्ली के सभी थाना क्षेत्रों, जिला कार्यालयों व सामुदायिक पुलिसिंग इकाइयों में भी वंदे मातरम् के सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किए गए.

दिल्ली पुलिस मुख्यालय में गूंजा वंदे मातरम् (ETV Bharat)

कनॉट प्लेस पर दी प्रस्तुति: कई स्थानों पर इन आयोजनों में आम जनता, स्कूलों के छात्र-छात्राएं व स्थानीय निवासियों ने भी भाग लिया. पुलिसकर्मियों ने बच्चों के साथ मिलकर देशभक्ति के गीत गाए और वंदे मातरम् के ऐतिहासिक महत्व पर संवाद सत्र आयोजित किए. दिल्ली पुलिस बैंड व ऑर्केस्ट्रा ने भी दिनभर राजधानी के प्रमुख स्थलों—इंडिया गेट, कनॉट प्लेस व लालकिला क्षेत्र में देशभक्ति धुनों की प्रस्तुति दी. इससे न केवल पुलिस बल के बीच, बल्कि नागरिकों में भी देश के प्रति गर्व व सम्मान की भावना का संचार हुआ.

कार्यक्रम में विभिन्न अधिकारी रहे उपस्थित
कार्यक्रम में विभिन्न अधिकारी रहे उपस्थित (ETV Bharat)

आज भी देश की आत्मा को प्रकट कर रहा: बता दें कि, वर्ष 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम्, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणास्रोत रहा है. इस गीत ने आजादी की लड़ाई के दौरान देशवासियों में मातृभूमि के प्रति समर्पण व एकता की भावना को प्रबल किया. आज 150 वर्ष बाद भी यह गीत उसी जोश व सम्मान के साथ देश की आत्मा को प्रकट करता है. इन आयोजनों के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ राष्ट्रीय गीत की विरासत को सम्मान दिया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि देशभक्ति व कर्तव्यनिष्ठा उसके कार्यसंस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं.

TAGGED:

150 YEARS OF VANDE MATARAM
BANKIM CHANDRA CHATTOPADHYAY
दिल्ली पुलिस ने गाया वंदे मातरम्
DELHI POLICE SANG VANDE MATARAM

