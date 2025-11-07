ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस मुख्यालय में गूंजा 'वंदे मातरम्', 150 वर्ष पूरे होने पर एक साथ गाया गीत

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजधानी में देशभक्ति व उत्साह से भरे समारोहों का आयोजन किया. इस ऐतिहासिक मौके पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय से लेकर सभी जिलों व इकाइयों में सामूहिक गान कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पुलिसकर्मियों के साथ-साथ नागरिकों की भी भागीदारी रही.

मुख्य आयोजन दिल्ली पुलिस मुख्यालय में किया गया, जहां पुलिस आयुक्त सतीश गोल्चा की मौजूदगी में अधिकारियों व पुलिसकर्मियों ने एक स्वर में वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया. इस अवसर पर पूरा परिसर में देशभक्ति के रंग गया. मौके पर पुलिस आयुक्त ने कहा कि वंदे मातरम् सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और समर्पण की भावना का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस इस गीत के आदर्शों को अपने कर्तव्यों में आत्मसात करती है. जनता की सेवा को सर्वोपरि मानती है. इसी क्रम में दिल्ली के सभी थाना क्षेत्रों, जिला कार्यालयों व सामुदायिक पुलिसिंग इकाइयों में भी वंदे मातरम् के सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किए गए.

दिल्ली पुलिस मुख्यालय में गूंजा वंदे मातरम् (ETV Bharat)

कनॉट प्लेस पर दी प्रस्तुति: कई स्थानों पर इन आयोजनों में आम जनता, स्कूलों के छात्र-छात्राएं व स्थानीय निवासियों ने भी भाग लिया. पुलिसकर्मियों ने बच्चों के साथ मिलकर देशभक्ति के गीत गाए और वंदे मातरम् के ऐतिहासिक महत्व पर संवाद सत्र आयोजित किए. दिल्ली पुलिस बैंड व ऑर्केस्ट्रा ने भी दिनभर राजधानी के प्रमुख स्थलों—इंडिया गेट, कनॉट प्लेस व लालकिला क्षेत्र में देशभक्ति धुनों की प्रस्तुति दी. इससे न केवल पुलिस बल के बीच, बल्कि नागरिकों में भी देश के प्रति गर्व व सम्मान की भावना का संचार हुआ.