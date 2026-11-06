ड्यूटी के दौरान घायल दिल्ली पुलिसकर्मियों को मिलेगी आर्थिक मदद, गंभीर चोट पर मिलेंगे 25 हजार रुपये
दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान ड्यूटी पर घायल होने वाले पुलिसकर्मियों को अब आर्थिक सहायता मिलेगी.
Published : November 6, 2026 at 4:47 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान ड्यूटी पर घायल होने वाले पुलिसकर्मियों को अब आर्थिक सहायता मिलेगी. दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने गंभीर रूप से घायल जवानों को 25 हजार रुपये और अन्य गंभीर चोटों से पीड़ित पुलिसकर्मियों को 15 हजार रुपये देने की मंजूरी दी है. वर्ष 2026 में अलग-अलग कानून-व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के दौरान 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. यह आर्थिक सहायता दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसायटी फंड से दी जाएगी.
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एवं जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने शुक्रवार, छह नवंबर को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के दौरान विभिन्न कानून-व्यवस्था संबंधी व्यवस्थाओं को संभालते समय 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. इन पुलिसकर्मियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके समर्पण और सेवाभाव को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है.
विशेष मामलों में बढ़ाई जा सकेगी आर्थिक सहायता
दिल्ली पुलिस की ओर से निर्धारित आर्थिक सहायता के अलावा विशेष और पात्र मामलों में अधिक मदद का रास्ता भी खुला रखा गया है. इसके लिए संबंधित जिले के डीसीपी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव भेज सकेंगे. ऐसे मामलों पर विचार कर पात्र पुलिसकर्मियों को निर्धारित राशि से अधिक आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी. इससे उन जवानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें ड्यूटी के दौरान गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा है.2023 में शुरू किया गया था आहत वीर सम्मान पत्रदिल्ली पुलिस ने ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले जवानों के योगदान और बलिदान को सम्मान देने के लिए वर्ष 2023 में 'आहत वीर सम्मान पत्र' की व्यवस्था भी शुरू की थी. इसके तहत विशेष रूप से दंगों, विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने और अपराधियों को पकड़ने के दौरान घायल होने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाता है. पुलिस का उद्देश्य ऐसे जवानों के साहस और कर्तव्यनिष्ठा को पहचान देना है, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते.
जवानों और उनके परिवारों के कल्याण पर जोर
दिल्ली पुलिस का कहना है कि ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण हमेशा उसकी प्राथमिकताओं में रहा है. पुलिस की वेलफेयर यूनिट इस दिशा में लगातार काम कर रही है. आर्थिक सहायता के साथ-साथ जवानों के योगदान को सम्मान देना और जरूरत के समय उन्हें सहयोग उपलब्ध कराना भी इसी प्रयास का हिस्सा है. दिल्ली पुलिस ने दोहराया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान घायल होने वाले पुलिसकर्मियों की देखभाल और उनके कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे.
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