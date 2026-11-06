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ड्यूटी के दौरान घायल दिल्ली पुलिसकर्मियों को मिलेगी आर्थिक मदद, गंभीर चोट पर मिलेंगे 25 हजार रुपये

दिल्ली पुलिस ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली: दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान ड्यूटी पर घायल होने वाले पुलिसकर्मियों को अब आर्थिक सहायता मिलेगी. दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने गंभीर रूप से घायल जवानों को 25 हजार रुपये और अन्य गंभीर चोटों से पीड़ित पुलिसकर्मियों को 15 हजार रुपये देने की मंजूरी दी है. वर्ष 2026 में अलग-अलग कानून-व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के दौरान 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. यह आर्थिक सहायता दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसायटी फंड से दी जाएगी.

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एवं जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने शुक्रवार, छह नवंबर को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के दौरान विभिन्न कानून-व्यवस्था संबंधी व्यवस्थाओं को संभालते समय 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. इन पुलिसकर्मियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके समर्पण और सेवाभाव को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है.