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हांसी में इलाज के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान की मौत, कुआं पूजन के दौरान हर्ष फायरिंग में लगी थी गोली

हांसी में हर्ष फायरिंग के दौरान दिल्ली पुलिस का जवान गोली लगने से घायल हो गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

Delhi Police personnel dies in Hansi
Delhi Police personnel dies in Hansi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2026 at 10:04 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 10:50 PM IST

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हांसी: सिंघवा खास गांव में कुआं पूजन समारोह के दौरान की गई हवाई फायरिंग में गोली लगने से घायल दिल्ली पुलिस के 35 वर्षीय जवान अमरजीत की इलाज के दौरान मौत हो गई. अमरजीत के बाएं पैर में गोली लगी थी. गंभीर हालत में उसे भिवानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हिसार रेफर किया गया. हिसार के निजी अस्पताल में 24 सितंबर की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. आज उसका पोस्टमार्टम कर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया.

हर्ष फायरिंग में दिल्ली पुलिस के जवान की मौत: आपको बता दें कि शुक्रवार को हिसार के नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया. बास थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी रिंकू की शिकायत पर दो नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक की पत्नी रिंकू ने पुलिस को दिए बयान में बताया गया था कि वो जींद जिले के सफीदों क्षेत्र के गांव रोजला की रहने वाली हैं.

मामले के बेटे के कुआं पूजन में आया था अमरजीत: रिंकू ने बताया कि 23 सितंबर को वो अपने पति अमरजीत के साथ अपने मामा के लड़के अंकित के बेटे के कुआं पूजन समारोह में शामिल होने सिंघवा खास आई थी. रात करीब 10 बजे समारोह में परिवार के सदस्य और रिश्तेदार खुशी में नाच रहे थे. इस दौरान सिंघवा खास निवासी सुरेंद्र और भिवानी निवासी उसका दोस्त मनोज अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे. उनके पास हथियार थे और वो हवाई फायरिंग कर रहे थे.

गोली लगने से घायल हुआ था दिल्ली पुलिस का जवान: अमरजीत की पत्नी के मुताबिक अचानक चली एक गोली अमरजीत के बाएं पैर में जा लगी. गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गए और दर्द से चिल्लाने लगे. घटना के बाद सुरेंद्र, मनोज और उनके साथी हथियारों समेत मौके से फरार हो गए. परिजन तुरंत अमरजीत को इलाज के लिए भिवानी के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हिसार रेफर कर दिया. हिसार के निजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था.

इलाज के दौरान अमरजीत की मौत: 24 सितंबर की रात अमरजीत ने दम तोड़ दिया. मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र और मनोज खुद तो हवाई फायरिंग कर ही रहे थे, साथ ही समारोह में आए छोटे बच्चों से भी हथियार चलवाकर फायरिंग करवा रहे थे. इस दौरान गोली चलने से अमरजीत घायल हुआ. अमरजीत दिल्ली पुलिस में जवान था. परिवार में पत्नी रिंकू के अलावा उसकी पांच साल की बेटी है. जवान की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. छोटी बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया.

पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी: नारनौद पुलिस डीएसपी देवेंद्र नैन ने कहा कि "परिजनों की शिकायत के आधार पर दो नामजद समेत अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

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Last Updated : September 25, 2026 at 10:50 PM IST

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