दिल्ली पुलिस का ‘ऑपरेशन शास्त्र’: सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश के खिलाफ एक्शन, 67 गिरफ्तार
भले ही हथियार नकली हो, लेकिन इनका प्रदर्शन भी कानून व्यवस्था और समाज में भय का माहौल पैदा करता है- दिल्ली पुलिस
Published : February 6, 2026 at 8:23 PM IST
नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों की खुलेआम नुमाइश और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कंटेंट के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ‘ऑपरेशन शास्त्र’ के तहत बड़ी और सुनियोजित कार्रवाई की है.
जॉइंट पुलिस कमिश्नर एसके जैन ने बताया
दिल्ली पुलिस की इस विशेष मुहिम के तहत अब तक 61 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 67 वयस्कों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कानून से संघर्षरत 15 नाबालिगों को वैधानिक प्रक्रिया के तहत गया है. कार्रवाई के दौरान 69 अवैध आग्नेयास्त्र (firearms), 93 जिंदा कारतूस और 13 चाकू व धारदार हथियार बरामद किए गए हैं, जिससे संभावित आपराधिक घटनाओं को समय रहते टाल दिया गया.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश का चलन तेजी से बढ़ रहा था. कई युवक इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर हथियारों के साथ वीडियो डालकर खुद को दबंग, खतरनाक या प्रभावशाली दिखाने की कोशिश कर रहे थे. कुछ मामलों में यह कंटेंट डराने, इलाके में वर्चस्व दिखाने या फॉलोअर्स बढ़ाने के मकसद से डाला जा रहा था. जांच में सामने आया कि इस तरह की ऑनलाइन गतिविधियों का सीधा असर जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था पर पड़ सकता है.
6000 से ज्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल की हुई जांच
ऑपरेशन शास्त्र के तहत स्पेशल स्टाफ, साइबर पुलिस और स्थानीय थाना स्तर पर 500 से अधिक टीमों का गठन किया गया, जिनमें 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। इन टीमों ने 6000 से अधिक सोशल मीडिया प्रोफाइल का कानूनी दायरे में विश्लेषण किया. संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान के बाद डिजिटल व्यवहार का अध्ययन किया गया और फिर स्थानीय स्तर पर सत्यापन कर छापेमारी व गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई.
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई युवक अवैध हथियार स्थानीय आपराधिक नेटवर्क, परिचितों या काले बाजार से हासिल कर रहे थे, जबकि कुछ मामलों में नकली या डमी हथियारों का इस्तेमाल केवल डर और प्रभाव जमाने के लिए किया जा रहा था.
पुलिस की काउंसलिंग और पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि हथियारों की नुमाइश के पीछे मुख्य कारण सोशल मीडिया पर त्वरित पहचान, लाइक और फॉलोअर्स की चाह, दोस्तों का दबाव, रोमांच की तलाश और गैंगस्टर स्टाइल कंटेंट से प्रभावित होना था। कई युवाओं को यह भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की पोस्ट उन्हें गंभीर कानूनी संकट में डाल सकती है.
दिल्ली पुलिस ने इस अभियान के दौरान केवल सख्त कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि नाबालिगों और युवाओं के लिए काउंसलिंग, अभिभावकों से संवाद और जागरूकता पर भी जोर दिया. पुलिस का मानना है कि तकनीक आधारित निगरानी के साथ सुधारात्मक कदम जरूरी हैं, ताकि युवा गलत दिशा में जाने से रुक सकें.
दिल्ली पुलिस ने जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और हथियार या हिंसा से जुड़े कंटेंट से दूर रहें. किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की सूचना 112 पर दी जा सकती है. पुलिस का कहना है कि ‘ऑपरेशन शास्त्र’ आगे भी जारी रहेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त लेकिन संतुलित कार्रवाई की जाएगी, ताकि दिल्ली को सुरक्षित रखा जा सके.
