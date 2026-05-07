ETV Bharat / state

'48 घंटे, 1000 से ज्यादा टीमें और 1014 ठिकाने...'; दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन गैंग बस्ट-2' अपराधियों पर कहर बनकर टूटा

ISI समर्थित बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, 481 अपराधी दबोचे गए.

दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन गैंग बस्ट-2' अपराधियों पर कहर बनकर टूटी
दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन गैंग बस्ट-2' अपराधियों पर कहर बनकर टूटी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 7, 2026 at 5:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी को अपराध मुक्त बनाने व संगठित अपराध के नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया. पुलिस आयुक्त के निर्देश पर विशेष सेल और सभी जिलों की टीमों ने मिलकर 48 घंटे का मेगा सर्च ऑपरेशन 'ऑपरेशन गैंग बस्ट-2' चलाया. इस दौरान दिल्ली समेत उत्तर भारत के पांच राज्यों में 1014 ठिकानों पर छापेमारी की गई. इस कार्रवाई में 481 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. दिल्ली पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी ISI समर्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क को ध्वस्त कर मिली है, जो दिल्ली व उत्तर प्रदेश में सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने की फिराक में था.

दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी (स्पेशल सेल) प्रमोद कुशवाहा ने गुरुवार को बताया कि 5 मई की सुबह से 7 मई की सुबह तक चले इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की 1000 से अधिक टीमें शामिल थीं. यह ऑपरेशन 'ऑपरेशन गैंग बस्ट-1' जो जनवरी में हुआ था उससे अधिक केंद्रित और टारगेटेड था. पुलिस ने पहले ही 483 ऐसे अपराधियों की पहचान कर ली थी जो संगठित अपराध नेटवर्क का हिस्सा थे. इन 48 घंटों में दिल्ली के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दबिश दी गई.

दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन गैंग बस्ट-2' अपराधियों पर कहर बनकर टूटी (ETV Bharat)

ISI के कॉन्ट्रैक्ट टेररिज्म का पर्दाफाश

इस ऑपरेशन की सबसे चौंकाने वाली बात शहजाद भट्टी नेटवर्क के 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है. एडिशनल सीपी ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा समर्थित यह गैंगस्टर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट टेररिज्म के लिए भर्ती कर रहा था. पकड़े गए आतंकियों में से 5 को सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम दिया गया था. इसमें 4 दिल्ली में और 1 उत्तर प्रदेश में हमला करने की योजना बना रहे थे.

एडिशनल सीपी ने आगे बताया कि इन युवाओं को 2 से 5 लाख रुपये का लालच देकर सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा गया था. भट्टी के गुर्गे यूपी के अमरोहा, रामपुर, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ व जम्मू-कश्मीर के राजौरी से पकड़े गए हैं. इस नेटवर्क के लिए हथियार सप्लाई करने वाले तीन गन-रनर पंजाब के फिरोजपुर, मोगा व अमृतसर से दबोचे गए हैं.

दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन गैंग बस्ट-2'
दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन गैंग बस्ट-2' (ETV Bharat)

इन बड़े गैंग्स पर गिरा पुलिस का डंडा

पुलिस के अनुसार, इस कार्रवाई में 30 ऐसे हार्डकोर अपराधी पकड़े गए हैं जो दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टरों के लिए काम करते थे. इनमें अर्श डल्ला, हाशिम बाबा, नासिर, गोगी गैंग, इरफान छेनू, कपिल सांगवान उर्फ नंदू, काला जठेड़ी, नीरज बवाना, सद्दाम गौरी, कौशल चौधरी व टिल्लू ताजपुरिया गैंग के गुर्गे भी शामिल हैं. पुलिस इन गैंग्स के खिलाफ मकोका (MCOCA) के तहत भी कार्रवाई कर रही है.

पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. एडिशनल सीपी कुशवाहा ने बताया कि इन फोन्स का फॉरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे इनके पूरे नेटवर्क, फाइनेंसर्स व सोशल मीडिया हैंडलर्स का कच्चा चिट्ठा खोला जा सके. पुलिस का मानना है कि इस 'डेंट' से दिल्ली में सक्रिय संगठित अपराध की जड़ों को गहरा आघात पहुंचा है. बता दें कि दिल्ली पुलिस की इस छापेमारी के दौरान 130 घातक हथियार (पिस्तौल), 214 कारतूस, 73 चाकू, 19 लाख रुपये नकद, 24 गाड़ियां व करीब 19 किलो मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं.

ये भी पढ़ें:

  1. आतंकी साजिश से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल दिल्ली पुलिस ने किया बेनकाब, पाकिस्तान से जुड़ा कनेक्शन
  2. क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर आकाश उर्फ काना, खुलेंगे कई बड़े 'राज'!
  3. दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियारों के जखीरे समेत दो तस्कर गिरफ्तार

TAGGED:

DELHI CRIME UPDATE
DELHI POLICE SPECIAL CELL
DELHI POLICE OPERATION GANG BUST
DELHI OPERATION GANG BUST
DELHI POLICE OPERATION GANG BUST 2

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.