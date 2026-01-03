ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन साइ-हॉक', 180 करोड़ के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश; दो आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन साइ-हॉक' के जरिए एक बड़े साइबर सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

दिल्ली में बड़े ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़
दिल्ली में बड़े ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 3, 2026 at 4:10 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने संगठित साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शेल कंपनियों के जरिए चल रहे एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. ऑपरेशन ‘साइ-हॉक’ के तहत न्यू दिल्ली जिले के साइबर थाना पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े दो अहम आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो देशभर में फैली साइबर ठगी की रकम को फर्जी कंपनियों और म्यूल बैंक खातों के जरिए इधर-उधर घुमा रहे थे. पुलिस जांच में करीब 180 करोड़ रुपये की साइबर ठगी से जुड़े 176 मामलों का लिंक सामने आया है.

एक बैंक खाते से हुआ पर्दाफाश

डीसीपी न्यू दिल्ली देवेश कुमार महला के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने संगठित साइबर अपराध की जड़ पर प्रहार करने के उद्देश्य से ऑपरेशन साइ-हॉक शुरू किया था. इस ऑपरेशन का मकसद साइबर ठगी से अर्जित धन को इकट्ठा करने, ट्रांसफर करने और छिपाने वाले नेटवर्क को तोड़ना था. इसी दौरान न्यू दिल्ली जिले में कई संदिग्ध बैंक लेन-देन सामने आए. जांच में आईडीएफसी बैंक का एक खाता सामने आया, जिसमें साइबर ठगी की रकम लगातार जमा हो रही थी. यह खाता एक निजी कंपनी के नाम पर खोला गया था, लेकिन लेन-देन के तरीके से यह साफ हो गया कि इसका इस्तेमाल म्यूल अकाउंट के रूप में किया जा रहा है.

फर्जी कंपनियां बनाकर साइबर ठगी

डीसीपी ने बताया कि मामले में दर्ज शिकायतों की जांच के बाद साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई और गहन जांच शुरू की गई. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने केवल एक नहीं, बल्कि करीब 20 फर्जी कंपनियां बनाकर साइबर ठगी की रकम को कई लेयर में घुमाया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इन शेल कंपनियों के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों से की गई साइबर ठगी की रकम को ट्रांसफर किया जाता था, जिससे असली स्रोत और अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना मुश्किल हो जाए. एनसीआरपी पोर्टल के डेटा के विश्लेषण में इन खातों से जुड़े 176 साइबर ठगी के मामले सामने आए, जिनकी कुल राशि करीब 180 करोड़ रुपये आंकी गई है.

ऐसे खुलवाता था फर्जी कंपनी

डीसीपी देवेश कुमार महला ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि एक व्यक्ति को मोहरा बनाकर कंपनियों के नाम पर खाते खुलवाए गए थे, जबकि पूरे नेटवर्क का संचालन अन्य लोग कर रहे थे. जांच में सहयोग न करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका के चलते दो आरोपियों, सुशील चावला और राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है. दोनों के पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए हैं. पुलिस अब बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैंक खातों का डेटा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को भेज रही है, ताकि देशभर में दर्ज अन्य मामलों से इसका मिलान किया जा सके. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और साइबर ठगी के इस बड़े सिंडिकेट पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी.

