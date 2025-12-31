ETV Bharat / state

नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस अलर्ट, सड़क से लेकर आसमान तक निगरानी

सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी: निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ड्रोन कैमरों व सीसीटीवी नेटवर्क का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त सादी वर्दी में पुलिसकर्मी व खुफिया विभाग के अधिकारी भीड़भाड़ में संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रहे हैं. पुलिस का कहना है कि असामाजिक तत्वों व संदिग्ध लोगों की पहचान कर समय रहते कार्रवाई की जा रही है.

दिल्ली के सभी जिलों के पुलिस थानों को अलर्ट मोड पर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. आलाधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं. खासतौर पर मॉल, बाजार, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व मेट्रो स्टेशनों जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष फोकस किया गया है. इन जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए आतंकी ब्लास्ट के बाद देशभर के प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी है. खासतौर पर दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. नए साल के जश्न से पहले खुफिया विभाग व दिल्ली पुलिस ने चौकसी कई गुना बढ़ा दी है. भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों, मॉल, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. दिल्ली की सीमाओं पर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है. ड्रोन व सीसीटीवी के जरिए हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है.

जॉइंट सीपी संजय कुमार जैन ने बताया कि दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. प्रमुख सड़कों पर पिकेट लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है, वहीं मॉल, पार्किंग एरिया, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर डॉग स्क्वायड के साथ पुलिसकर्मी तैनात हैं. जॉइंट सीपी ने बताया कि दिल्ली पुलिस का उद्देश्य है कि दिल्लीवासी नए साल का जश्न अच्छे और सुरक्षित माहौल में मना सकें. उन्होंने कहा कि हुड़दंग मचाने वालों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है. दिन और रात दोनों समय पुलिस की गश्त लगातार जारी है.

चप्पे-चप्पे पर रहेगी दिल्ली पुलिस की पैनी नजर (ETV Bharat)

जॉइंट सीपी ने बताया कि पब, बार और रेस्टोरेंट मालिकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे तय समय सीमा के भीतर अपने प्रतिष्ठान बंद करें. नाबालिगों को शराब न परोसी जाए और यदि कोई ग्राहक अधिक शराब पी चुका है तो उसे वाहन चलाने की अनुमति न दी जाए, बल्कि उसे प्राइवेट कैब से घर भेजा जाए. इसके अलावा रात 10 बजे के बाद कहीं भी डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी.

सीमा पर वाहनों की सघन जांच: दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात सब इंस्पेक्टर चेतन ने बताया कि संदिग्ध वाहनों व लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिससे किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि को रोका जा सके.

समन्वय से सुरक्षा व्यवस्था: होटलों, पार्टी स्थलों व नए साल के आयोजनों को लेकर भी पुलिस ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. होटल प्रबंधन व नए साल के जश्न आयोजकों के साथ समन्वय स्थापित कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जा रही है. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति व गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 समेत सभी आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है. पुलिस साफ कर चुकी है कि माहौल खराब करने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

