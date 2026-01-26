ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, आनंद विहार स्टेशन पर पुलिस बैंड ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति

कार्यक्रम के दौरान पुलिस बैंड ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति धुनें प्रस्तुत कीं जैसे ही “वंदे मातरम्” की मधुर धुन गूंजी, पूरा स्टेशन परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया. रेलवे अधिकारी, कर्मचारी, यात्री और आम लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम के साक्षी बने. यात्रियों ने अपने सफर के बीच रुककर इस संगीतमय प्रस्तुति का आनंद लिया और कई लोगों ने मोबाइल फोन से इस पल को कैमरे में कैद किया.

नई दिल्ली: दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन परिसर में रविवार रात गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर देशभक्ति से ओत-प्रोत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस विशेष अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा स्टेशन परिसर में पुलिस बैंड के माध्यम से “वंदे मातरम्” गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई. कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों और आम जनता में राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत करना रहा.

आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

गणतंत्र दिवस को लेकर सोमवार को आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी देखने को मिली. स्टेशन के हर प्रवेश और निकास द्वार पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रही. आरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही थी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित माहौल मिल सके सुरक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम ने स्टेशन के वातावरण को उत्सवमय बना दिया.

गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट (ETV Bharat)



एसएचओ जगदीश राय ने गाए देशभक्ति गीत

कार्यक्रम की एक खास झलक तब देखने को मिली जब दिल्ली पुलिस के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के एसएचओ जगदीश राय ने स्वयं मंच पर आकर देशभक्ति गीत गया. उनके गायन ने उपस्थित लोगों में नया उत्साह भर दिया और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा. इसके बाद रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें पुलिस बैंड और अन्य कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन किया.इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि रेलवे स्टेशन जैसे व्यस्त सार्वजनिक स्थान भी राष्ट्रीय पर्वों पर सांस्कृतिक और देशभक्ति गतिविधियों के केंद्र बन सकते हैं.

“वंदे मातरम्” गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन (ETV Bharat)

शाहदरा जिला के गीता कॉलोनी में सुरक्षा चौड़ा

गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है. शाहदरा जिला के गीता कॉलोनी इलाके से लाल किले जाने वाले रास्ते पर दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा कड़ी की गई है. पुलिस के द्वारा आने जाने वाले गाड़ियों को भी चेक की जा रही है ताकि कोई भी गैर कानूनी वस्तु लेकर ना जा सके वही डीसीपी के द्वारा सुरक्षा में तैनात जवानों को मिठाई दी गई.शाहदरा जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि गणतंत्र दिवस को पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेटिंग कर आने जाने वाले वाहनों की गहन जांच की.डीसीपी ने कहा कि यमुना खादर इलाके में भी पुलिस के द्वारा पेट्रोलियम की जा रही है.

गाड़ियों की भी व्यापक चेकिंग

