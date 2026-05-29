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दिल्ली में 'ऑपरेशन शस्त्र' से अपराधियों पर शिकंजा, 21 गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की नॉर्दर्न रेंज द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन शस्त्र” के तहत रोहिणी जिले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. ज्वाइंट सीपी विजय सिंह डीसीपी शशांक जायसवाल के नेतृत्व में रोहिणी जिले के सभी थाना पुलिस, स्पेशल स्टाफ, एटीएस, नारकोटिक्स और अन्य यूनिटों की करीब डेढ़ सौ पुलिसकर्मियों की टीम ने महज़ 48 घंटे के भीतर अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 21 सक्रिय बदमाशों और अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इस ऑपरेशन के दौरान कई अवैध हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं.

ऑपरेशन शस्त्र” के तहत अपराधियों पर कसा शिकंजा: दिल्ली पुलिस के “ऑपरेशन शस्त्र” के तहत रोहिणी जिले में लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है. पुलिस द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान में जिले के सभी थानों से 10-10 पुलिसकर्मियों के साथ स्पेशल स्टाफ, एटीएस, नारकोटिक्स और अन्य टीमों को शामिल किया गया. करीब 48 घंटे तक दिन-रात चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने 21 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो जिले में सक्रिय घोषित बदमाश हैं और कई आपराधिक मामलों में पहले से शामिल रहे हैं.

लगभग 500 संदिग्ध लोगों को किया गया राउंडअप: पुलिस ने इस दौरान लगभग 500 संदिग्ध लोगों को राउंडअप किया, जिनमें से कई के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 11 कंट्रीमेड पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस, 7 चाकू, दो मोटरसाइकिल और कुछ मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. इस मामले में जानकारी देते हुए नॉर्दर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी विजय सिंह ने बताया कि “ऑपरेशन शस्त्र” पिछले कई महीनों से लगातार चलाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य जिले में सक्रिय अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है.