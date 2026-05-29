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दिल्ली में 'ऑपरेशन शस्त्र' से अपराधियों पर शिकंजा, 21 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की नॉर्दर्न रेंज द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन शस्त्र” के तहत रोहिणी जिले में बड़ी कार्रवाई

ऑपरेशन शस्त्र” के तहत अपराधियों पर कसा शिकंजा
ऑपरेशन शस्त्र” के तहत अपराधियों पर कसा शिकंजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 29, 2026 at 8:37 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की नॉर्दर्न रेंज द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन शस्त्र” के तहत रोहिणी जिले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. ज्वाइंट सीपी विजय सिंह डीसीपी शशांक जायसवाल के नेतृत्व में रोहिणी जिले के सभी थाना पुलिस, स्पेशल स्टाफ, एटीएस, नारकोटिक्स और अन्य यूनिटों की करीब डेढ़ सौ पुलिसकर्मियों की टीम ने महज़ 48 घंटे के भीतर अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 21 सक्रिय बदमाशों और अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इस ऑपरेशन के दौरान कई अवैध हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं.

ऑपरेशन शस्त्र” के तहत अपराधियों पर कसा शिकंजा: दिल्ली पुलिस के “ऑपरेशन शस्त्र” के तहत रोहिणी जिले में लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है. पुलिस द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान में जिले के सभी थानों से 10-10 पुलिसकर्मियों के साथ स्पेशल स्टाफ, एटीएस, नारकोटिक्स और अन्य टीमों को शामिल किया गया. करीब 48 घंटे तक दिन-रात चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने 21 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो जिले में सक्रिय घोषित बदमाश हैं और कई आपराधिक मामलों में पहले से शामिल रहे हैं.

लगभग 500 संदिग्ध लोगों को किया गया राउंडअप: पुलिस ने इस दौरान लगभग 500 संदिग्ध लोगों को राउंडअप किया, जिनमें से कई के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 11 कंट्रीमेड पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस, 7 चाकू, दो मोटरसाइकिल और कुछ मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. इस मामले में जानकारी देते हुए नॉर्दर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी विजय सिंह ने बताया कि “ऑपरेशन शस्त्र” पिछले कई महीनों से लगातार चलाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य जिले में सक्रिय अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है.


ग्यारह कंट्री मेड पिस्टल और लाइव कार्टेज चाकू रिकवर: विजय सिंह जॉइंट सीपी नार्दर्न रेंज ने बताया कि ऑपरेशन शस्त्र के तहत मुहिम चलाई गई जिसमें डीसीपी शशांक जायसवाल के नेतृत्व में एक टीम बनायी गई जिसमें हर थाने से दस लोगों की टीम बनाई ओर तकरीबन पांच सौ लोगों को राउंड अप किया गया. इस तमाम ऑपरेशन में इक्कीस अरेस्ट हुई है. ग्यारह कंट्री मेड पिस्टल रिकवर हुई है लाइव कार्टेज चाकू भीं मिले है. इसमें डिस्पिरेट क्रिमिनल भी है. बाबू इलियास हैं बवाना से बीसी है बीस मुकदमे इसपे है टोटल मिला कर बाइक मोबाइल ओर चीज़ें रिकवर हुई है .


फिलहाल रोहिणी जिला पुलिस को उम्मीद है कि इस बड़े अभियान के बाद इलाके में अपराध पर काफी हद तक लगाम लगेगी और आम लोगों में सुरक्षा का माहौल मजबूत होगा. पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह के ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे ताकि अपराधियों में कानून का डर बना रहे

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