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पत्नी की निर्मम हत्या के बाद से फरार आरोपी सरवर अली गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद

दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले पिस्टल के साथ जिस बदमाश को गिरफ्तार किया, वह अपनी पत्नी का हत्यारोपी निकला.

दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 17, 2026 at 8:46 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के नार्थ रेंज में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने बहुचर्चित हत्याकांड के आरोपी सरवर अली को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का गंभीर आरोप है. गिरफ्तारी के वक्त आरोपी के पास से एक अवैध देशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार, आरोपी का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले से ही कई मामलों में वांछित चल रहा था.

6 जून को दिया था सनसनीखेज वारदात को अंजाम

पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह खौफनाक वारदात बीती 6 जून को सामने आई थी. आरोपी सरवर अली ने आपसी विवाद के बाद अपनी ही पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया था. उसने पहले पत्नी पर धारदार ब्लेड से हमला किया और उसके बाद पत्थरों से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी. इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. तभी से दिल्ली पुलिस की विभिन्न टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थीं. घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी फैली हुई थी.

स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा जांच के दौरान धरा गया आरोपी

उत्तरी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा गया. पुलिस दल वाहनों और संदिग्धों की चेकिंग कर रहा था, तभी सरवर अली पुलिस के हत्थे चढ़ गया. पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली, तो उसके कब्जे से एक देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ.

11 से अधिक आपराधिक मामले हैं दर्ज

पुलिस की शुरुआती जांच और पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि सरवर अली केवल इसी मामले में वांछित नहीं था, बल्कि वह अन्य आपराधिक मामलों में भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था. उसके खिलाफ पहले से ही कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी थी और उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था. अधिकारियों ने बताया कि सरवर अली का आपराधिक रिकॉर्ड काफी पुराना और गंभीर है. उसके खिलाफ लूटपाट, चोरी और शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) के उल्लंघन जैसे लगभग 11 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस लगातार उसके ठिकानों पर दबिश दे रही थी, और इस गिरफ्तारी को पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.

फिलहाल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार रखने का एक नया मामला दर्ज कर लिया है और उसे अदालत में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस इस बात की भी गहराई से जांच कर रही है कि वह इस हथियार को लेकर कहां जा रहा था और इसक पीछे उसका क्या इरादा था. इस कार्रवाई से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है.

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