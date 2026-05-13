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2023 से फरार आरोपी अजरबैजान से भारत लाया गया, पुलिस की ड्रग सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई

अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के खिलादिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली बड़ी सफलता, 358 किलो हेरोइन केस का फरार आरोपी अजरबैजान से भारत लाया गया.

ड्रग सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई, 2023 से फरार आरोपी अजरबैजान से भारत लाया गया
ड्रग सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई, 2023 से फरार आरोपी अजरबैजान से भारत लाया गया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 5:14 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 358 किलो हेरोइन बरामदगी मामले के फरार आरोपी प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से भारत वापस लाकर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी 2023 में भारत छोड़कर फरार हो गया था और लंबे समय से एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर चल रहा था. इस मामले में एक अफगान नागरिक सहित 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है.

डीसीपी स्पेशल सेल प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने दी जानकारी: दिल्ली पुलिस ने सीबीआई के समन्वय से प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को भारत लाया. स्पेशल सेल की तीन सदस्यीय टीम आरोपी को बाकू, अजरबैजान से लेकर दिल्ली पहुंची. प्रभदीप सिंह एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक बड़े ड्रग तस्करी मामले में वांछित था, जिसमें कुल 358 किलो हेरोइन बरामद हुई थी.डीसीपी स्पेशल सेल प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता है. आरोपी से पूछताछ कर सिंडिकेट के अन्य सदस्यों और विदेश में बैठे नेटवर्क संचालकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह के लिए करता था काम: पुलिस के मुताबिक प्रभदीप सिंह विदेश में बैठे ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह उर्फ नव के लिए भारत में नेटवर्क संभालता था. नवप्रीत का आखिरी लोकेशन तुर्की बताया गया है. जांच में सामने आया कि प्रभदीप भारत में मौजूद आरोपियों को निर्देश पहुंचाने, ड्रग खेप की मूवमेंट पर नजर रखने और सिंडिकेट के सदस्यों के संपर्क में रहने का काम करता था.मामले में उनकी संलिप्तता का पता लगाने के लिए उनसे आगे पूछताछ की जाएगी.

2021 में रिजवान कश्मीरी एक किलो हेरोइन के साथ पकड़ गया था : इस मामले की शुरुआत जुलाई 2021 में हुई थी, जब स्पेशल सेल ने घिटोरनी इलाके से रिजवान अहमद उर्फ रिजवान कश्मीरी को एक किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था. पूछताछ के बाद पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी कर गुरप्रीत सिंह और गुरजोत सिंह को पकड़ा था. उनकी निशानदेही पर कारों और ठिकानों से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई थी बाद में एक अफगान नागरिक समेत कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई.

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