'ऑपरेशन साइहॉक 3.0': दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा साइबर क्रैकडाउन, 6500 से अधिक संदिग्धों पर शिकंजा
यह ऑपरेशन निवेश ठगी, नौकरी के नाम पर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी ऐप और सिम आधारित साइबर फ्रॉड नेटवर्क तोड़ने पर केंद्रित था.
Published : February 7, 2026 at 9:44 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी 'ऑपरेशन साइहॉक 3.0' को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. 5 और 6 फरवरी को चले इस दो दिवसीय अभियान के तहत दिल्ली सहित देश के 10 से अधिक राज्यों में एक साथ छापेमारी और सत्यापन की कार्रवाई की गई. इस ऑपरेशन में 5000 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे. इस दौरान साइबर ठगी से जुड़े पूरे इकोसिस्टम पर सीधा प्रहार किया गया.
इस अभियान में 6552 लोगों को पूछताछ के लिए राउंड अप किया गया. जबकि, 2563 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने 299 नए मुकदमे दर्ज किए हैं और 262 पुराने मामलों को लिंक किया है. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) से 3180 शिकायतों को जोड़ा गया, जिनमें कुल 627 करोड़ रुपये की ठगी सामने आई है.
दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह ऑपरेशन निवेश ठगी, नौकरी के नाम पर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी ऐप, म्यूल अकाउंट और सिम आधारित साइबर फ्रॉड नेटवर्क को तोड़ने पर केंद्रित था. कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, सोना, चांदी, कीमती धातु, क्रिप्टोकरेंसी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक, यूपीआई स्कैनर और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए.
संयुक्त पुलिस आयुक्त IFSO राजनेश गुप्ता ने कहा कि साइबर अपराध अब केवल एक अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित अंतरराज्यीय इकोसिस्टम बन चुका है. ऑपरेशन साइहॉक का उद्देश्य सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि साइबर ठगों की डिजिटल और वित्तीय रीढ़ तोड़ना है. राजनेश गुप्ता के मुताबिक, “यह कार्रवाई साइबर अपराधियों को ऑपरेट करने की जगह, संसाधन और चैनल से वंचित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है. इस अभियान से भविष्य की जांचों के लिए मजबूत इंटेलिजेंस भी मिली है.
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पहाड़गंज थाना क्षेत्र के एक हत्याकांड में वांछित और दो अन्य मर्डर मामलों में शामिल आदतन अपराधी को सात साल बाद गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मुकेश उर्फ सोनू उर्फ जुल्फी उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी नांगलोई, दिल्ली के रूप में हुई है, जो वर्ष 2018 से फरार चल रहा था. डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौर ने बताया कि 8-9 मार्च 2018 की रात आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहाड़गंज इलाके में तीन लोगों पर हथौड़े, उस्तरा और चाकू से हमला किया था. इस हमले में राजू की मौके पर मौत हो गई, जबकि रिंकू गंभीर रूप से घायल हुआ.
डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौर ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी ने 2011 और 2017 में बेहद बेरहमी से हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया, जिनमें पीड़ितों के सिर कुचलने और कई बार चाकू से वार किए गए. वारदात के बाद आरोपी ने जानबूझकर अपने परिवार, पत्नी और सभी परिचितों से संपर्क तोड़ लिया. उसने खुद को मृत साबित करने जैसा माहौल बना दिया. लेकिन इसी दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी की एक महिला मित्र से संपर्क किया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई.
डीसीपी हर्ष इंदौर के अनुसार, क्राइम ब्रांच की WR-II टीम ने एक महीने तक लगातार टेक्निकल और मैन्युअल सर्विलांस किया. इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया. आरोपी एक खतरनाक और मनोवैज्ञानिक रूप से विकृत अपराधी है, जो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाता रहा है.
