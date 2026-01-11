ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने की 'आइज एंड ईयर्स' अभियान की शुरुआत, हजारों लोगों की भागीदारी

ACP स्तर पर संवाद सत्र, लाइव स्ट्रीमिंग: कार्यक्रम के तहत एक संयुक्त संवाद सत्र आयोजित किया गया, एसीपी/स्पेशल सेल कैलाश बिष्ट ने प्रतिभागियों को संबोधित किया. अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए सभी जिलों के पुलिस थानों व मेट्रो व IGIA यूनिट्स में लाइव स्ट्रीम देखने की विशेष व्यवस्था की गई थी.

अभियान का मुख्य उद्देश्य दिल्ली पुलिस की 'आइज एंड ईयर्स' योजना के बारे में लोगों को जागरूक करना व नागरिकों को सुरक्षा व्यवस्था में भागीदार बनाना था. योजना के तहत आम नागरिकों से अपील की गई कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि, व्यक्ति या संभावित आपराधिक हरकत की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

नई दिल्ली: आगामी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने रविवार को 'आइज एंड ईयर्स' (जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. ये कार्यक्रम दिल्ली के सभी जिलों के पुलिस थानों के साथ-साथ मेट्रो और IGIA (इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) यूनिट्स में एक साथ आयोजित हुआ.

दिए गए अहम निर्देश: संयुक्त चर्चा के दौरान योजना से जुड़े हितधारकों की भूमिका को सूचना की पहली कड़ी बताते हुए सराहा गया. जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सीसीटीवी कैमरे लगाने, किरायेदारों का सत्यापन कराने व फेरीवालों की आवाजाही पर नजर रखने की सलाह दी गई, वहीं मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को बाजारों में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने, फुटेज सुरक्षित रखने, पुलिस ब्रीफिंग में शामिल होने व जानकारी सदस्यों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए. साथ ही होटल मालिकों को चेक-इन के समय मेहमानों की सख्त जांच व सभी आगंतुकों का रिकॉर्ड सही तरीके से रखने को कहा गया.

इन विक्रेताओं पर विशेष फोकस: उधर सिम कार्ड विक्रेताओं को दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई. और तो और सेकेंड हैंड कार डीलरों को खरीदारों का उचित सत्यापन व वाहन के स्वामित्व के समय पर ट्रांसफर को सुनिश्चित करने को कहा गया. पार्किंग अटेंडेंट्स को हर समय सतर्क रहने व किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए. वहीं केमिकल दुकानदारों को विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाले रसायनों की बिक्री में विशेष सावधानी बरतने व बड़ी मात्रा में खरीद के उद्देश्य की जांच करने को कहा गया.

की गई ये अपील: कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, जिनमें आपातकालीन सेवा 112, दिल्ली पुलिस 'आइज एंड ईयर्स' हेल्पलाइन 14547 शामिल है. इस दौरान लोगों से अपील की गई कि वे संदिग्ध गतिविधियों, लावारिस वस्तुओं या किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत इन नंबरों पर दें.

