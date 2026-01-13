दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन गैंग बस्ट: 48 घंटे, 9000 पुलिसकर्मी और 4299 जगहों पर रेड; 854 गिरफ्तार
ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ कई कुख्यात चेहरे पुलिस की गिरफ्त में आए, बल्कि अवैध सामानों की भी बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई.
Published : January 13, 2026 at 4:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में संगठित अपराध व गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने इस साल का अब तक का सबसे बड़ा और सुनियोजित अभियान चलाया है. 'ऑपरेशन गैंग बस्ट–2026' नाम से शुरू यह कार्रवाई शुक्रवार रात 8 बजे से रविवार रात 8 बजे तक लगातार 48 घंटे चली. पुलिस मुख्यालय में मंगलवार दोपहर एडिशनल सीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा, ज्वाइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज विजय सिंह, ज्वाइंट सीपी वेस्टर्न रेंज जतिन नरवाल ने इस मेगा ऑपरेशन का विस्तृत जानकारी साझा की.
एडिशनल सीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि यह इस साल गैंगस्टर्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की पहली बड़ी कार्रवाई है. ऑपरेशन के दौरान 9000 पुलिसकर्मियों ने दिल्ली के सभी जिलों, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के साथ मिलकर दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश में एक साथ कार्रवाई की. इस दौरान 4299 ठिकानों पर छापेमारी कर 6494 संदिग्धों को राउंडअप किया गया, वहीं 854 गिरफ्तारी की गई. साथ ही 690 नए मुकदमे दर्ज किए गए है.
इन गैंग्स के सदस्य गिरफ्तार: उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों में 280 कुख्यात व उभरते गैंगस्टर्स शामिल हैं. नंदू, गोगी, काला जठेड़ी से लेकर गोल्डी बराड़ नेटवर्क तक पर शिकंजा कसा गया है. पुलिस कार्रवाई में जिन बड़े गैंग्स पर चोट पड़ी, उनमें कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के 14, जितेंद्र गोगी गैंग के 13, काला जठेड़ी–अनिल सिप्पी गैंग के 9, नीरज बवानिया गैंग के 5, हाशिम बाबा गैंग के 5 और गोल्डी बराड़, हिंटू, सद्दाम गौरी नेटवर्क के 15 सदस्य सहित 207 अन्य माइनर गैंग्स के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं.
हथियार, नकदी, शराब और ड्रग्स की बड़ी बरामदगी: 48 घंटे के इस अभियान में पुलिस को भारी मात्रा में अवैध सामान मिला. इस दौरान 300 से ज्यादा हथियार, 130 जिंदा कारतूस, 25 लाख रुपये से ज्यादा नकद, 117 मोबाइल फोन, 28 हजार से ज्यादा शराब की बोतलें/क्वार्टर, 118 किलो नारकोटिक्स और अन्य समान बरामद किया गया है.
नॉर्दर्न रेंज ने 26 कुख्यात बदमाश दबोचे: ज्वाइंट सीपी विजय सिंह ने बताया कि नॉर्दर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल रेंज यानी जोन-1 में करीब 5000 पुलिसकर्मी लगाए गए थे. अकेले नॉर्दर्न रेंज में 26 गैंगस्टर्स गिरफ्तार हुए, जिनमें गोगी, टिल्लू, नीरज बवाना और काला जठेड़ी गैंग के सदस्य शामिल हैं.
पकड़े गए आरोपियों में कई बेहद कुख्यात चेहरे भी हैं-
- दीपक उर्फ बद्दी (37 केस)
- अजूद्दीन उर्फ अज्जू (22 केस)
- अफसर (44 केस)
- रिंकू उर्फ हाशिश (22 केस)
ईस्टर्न और सेंट्रल रेंज में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई: ईस्टर्न रेंज में 124 गिरफ्तारियां हुईं, जबकि सेंट्रल रेंज में भले ही गैंगस्टर लेवल की गिरफ्तारी न हुई हो, लेकिन हथियार और एक्साइज एक्ट के मामलों में कार्रवाई की गई है. साउथ और वेस्ट जोन ने इंटरस्टेट नेटवर्क पर सीधा प्रहार किया है. एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि साउथ और वेस्ट जोन में 3400 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए, जहां 1695 ठिकानों पर छापेमारी कर 479 गिरफ्तारियां की गई. साथ ही 348 FIR दर्ज की गई.
इनके सहयोगी भी शामिल: इनमें 51 ऐसे अपराधी शामिल हैं जो इंटरस्टेट गैंग्स, एक्सटॉर्शन कॉल्स, शूटर्स और जेल के अंदर-बाहर नेटवर्क संभालने में शामिल थे. वेस्टर्न रेंज में कपिल सांगवान, काला जठेड़ी, सचिन भांजा व हाशिम बाबा के सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है.
आगे भी जारी रहेगा अभियान: दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि यह कार्रवाई किसी एक दिन की नहीं है, बल्कि संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने की लगातार चलने वाली रणनीति का हिस्सा है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की संभावना है. पुलिस इस दिशा में काम कर रही है.
यह भी पढ़ें-
नहीं रहे 'इंडियन आइडल' फेम प्रशांत तामांग: दिल्ली के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी का प्रारंभिक बयान दर्ज
गोल्डी बरार गिरोह को बड़ा झटका, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कुख्यात शूटर विकास उर्फ विक्की दबोचा