दिल्ली में साइबर ठगी के नेटवर्क पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार, 'ऑपरेशन साइहॉक 2.0' ने तोड़ी अपराधियों की रीढ़

दिल्ली पुलिस की 5,000 से अधिक की टीम ने राजधानी व अन्य राज्यों में एक साथ कार्रवाई की.

दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइहॉक 2
दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइहॉक 2 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 12, 2025 at 7:54 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी में ऑनलाइन ठगी, फर्जी निवेश, डिजिटल गिरफ्तारी व धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बेहद व्यापक और रणनीतिक अभियान चलाया है. “ऑपरेशन साइहॉक 2.0” नाम से किए गए इस गुप्त व उच्च स्तरीय एक्शन ने साइबर अपराध की आर्थिक जड़ों पर कड़ा प्रहार किया है.

दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त राजनीश गुप्ता ने बताया कि हाल के वर्षों में साइबर अपराधियों ने अपने नेटवर्क को न सिर्फ दिल्ली, बल्कि कई राज्यों में फैला लिया था. इन फ्रॉड मॉड्यूल्स की ताकत उनके म्यूल अकाउंट्स, नकद संचालकों, फर्जी दस्तावेज बनाने वालों व डिजिटल मध्यस्थों पर आधारित थी. हमारा लक्ष्य सिर्फ आरोपी पकड़ना नहीं बल्कि उनकी वित्तीय दुनिया को ही ध्वस्त करना था.

रजनीश गुप्ता, ज्वाइंट सीपी (ETV BHARAT)

हजारों संदिग्धों से पूछताछ, सैकड़ों गिरफ्तारियां: दो दिनों तक चले इस अभियान में दिल्ली पुलिस की 5,000 से अधिक की टीम ने राजधानी व अन्य राज्यों में एक साथ कार्रवाई की है. 7015 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया. 1146 की गिरफ्तारी या बॉन्ड डाउन, 1736 लोगों को नोटिस, कुल 2882 लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई है. इसके अतिरिक्त 392 नए FIR दर्ज किए गए व 228 पुराने मामलों को जोड़ा गया है. NCRP प्लेटफॉर्म पर दर्ज 4058 शिकायतों को इन खातों और नेटवर्क से लिंक किया गया है. शुरुआती जांच में 944 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी राशि इन नेटवर्क से जुड़ी पाई गई.

MHA की मदद से तैयार हुआ इंटेलिजेंस-ग्रिड: दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त राजनीश गुप्ता ने बताया कि ऑपरेशन की सफलता का सबसे बड़ा आधार मजबूत इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषण रहा. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और गृह मंत्रालय की सटीक डिटेल्स ने दिल्ली पुलिस को उन खातों, मोबाइल नंबरों को डिजिटल चैनलों तक पहुंचाया, जो महीनों से बड़े साइबर सिंडिकेट्स के टूल बन चुके थे.

ऑपरेशन साइहॉक 2.0
ऑपरेशन साइहॉक 2.0 (DELHI POLICE)

दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त राजनीश गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक जिला व विशेष साइबर टीम को पूर्व-निर्धारित लक्ष्य और भूमिकाएं दी गईं थी. पैटर्न एनालिसिस, लेन-देन ट्रैकिंग व डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर हाई-रिस्क नेटवर्क्स की पहचान हुई. छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज व डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं. कई गिरफ्तार आरोपी पुराने साइबर मामलों में लंबे समय से तलाश में थे.

कई राज्यों तक फैली जड़ें: दिल्ली पुलिस की टीमें ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल सहित 10 राज्यों में पहुंचीं. ठगी के उन मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया. जो दिल्ली को केंद्र बनाकर काम कर रहे थे. राजनीश गुप्ता ने बताया कि पुलिस जितनी कार्रवाई करती है. उतना ही जरूरी है कि नागरिक भी जागरूक हों. उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी डिजिटल गिरफ्तारी कॉल पर बिल्कुल भरोसा न करें. निवेश से जुड़े लालच वाले मैसेज या कॉल से बचें.

