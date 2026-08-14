दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त से पहले जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते रहेंगे बंद; देखें पूरी लिस्ट
लाल किले पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त के लिए जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी
Published : August 14, 2026 at 12:15 PM IST
नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है. प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, आम लोगों की सुविधा और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए लाल किले और आसपास के इलाकों में कई सड़कों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा. आम वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपने मार्ग की जानकारी लें और अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें.
15 अगस्त को कई रास्ते रहेंगे बंद
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 15 अगस्त को सुबह चार बजे से सुबह 10 बजे तक लाल किले के आसपास कई प्रमुख मार्ग सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगे. केवल वैध लेबल वाले वाहनों को ही प्रतिबंधित मार्गों पर जाने की अनुमति होगी. इनमें नेताजी सुभाष मार्ग पर दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक, लोथियन रोड पर जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल चौक तक, एसपी मुखर्जी मार्ग पर एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक, चांदनी चौक रोड पर फाउंटेन चौक से लाल किला, निशाद राज मार्ग पर रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और लिंक रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तथा रिंग रोड पर राजघाट से आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक का मार्ग शामिल है.
बिना वैध पार्किंग लेबल वाले वाहनों को दी सलाह
बिना वैध पार्किंग लेबल वाले वाहन चालकों को सी-हेक्सागन, इंडिया गेट, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, जेएल नेहरू मार्ग, निजामुद्दीन खट्टा और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड तथा सलीमगढ़ बाईपास से होकर आउटर रिंग रोड पर जाने से बचने की सलाह दी गई है.
कई वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था बनाई गई
उत्तर-दक्षिण आवाजाही के लिए औरोबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, एसपी मार्ग, 11 मूर्ति, मदर टेरेसा क्रिसेंट, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है. पूर्व-पश्चिम आवागमन के लिए एनएच-24/एनएच-9 से निजामुद्दीन खट्टा, बारापुला रोड और रिंग रोड का मार्ग सुझाया गया है. डीएनडी से बारापुला रोड/रिंग रोड भी वैकल्पिक मार्ग रहेगा. ट्रांस-यमुना से उत्तर दिल्ली जाने वाले वाहन पुश्ता रोड, जीटी रोड, युधिष्ठिर सेतु होते हुए आईएसबीटी कश्मीरी गेट जा सकेंगे.
सिटी बस और डीटीसी सेवाओं को किया डायवर्ट
वहीं, 14 अगस्त की मध्यरात्रि से 15 अगस्त सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा और वजीराबाद ब्रिज के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. इस अवधि में महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसों को भी अनुमति नहीं होगी. सिटी बस और डीटीसी सेवाओं को ट्रैफिक योजना के अनुसार प्रभावित मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा.
यातायात संबंधी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात संकेतों, वैरिएबल मैसेज साइन बोर्ड और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. किसी संदिग्ध या अज्ञात वस्तु को न छूने और तत्काल नजदीकी पुलिसकर्मी को सूचना देने की सलाह भी दी गई है. यातायात संबंधी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1095 और 011-25844444 जारी किए गए हैं.
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