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दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त से पहले जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते रहेंगे बंद; देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है. प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, आम लोगों की सुविधा और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए लाल किले और आसपास के इलाकों में कई सड़कों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा. आम वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपने मार्ग की जानकारी लें और अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें.

15 अगस्त को कई रास्ते रहेंगे बंद

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 15 अगस्त को सुबह चार बजे से सुबह 10 बजे तक लाल किले के आसपास कई प्रमुख मार्ग सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगे. केवल वैध लेबल वाले वाहनों को ही प्रतिबंधित मार्गों पर जाने की अनुमति होगी. इनमें नेताजी सुभाष मार्ग पर दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक, लोथियन रोड पर जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल चौक तक, एसपी मुखर्जी मार्ग पर एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक, चांदनी चौक रोड पर फाउंटेन चौक से लाल किला, निशाद राज मार्ग पर रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और लिंक रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तथा रिंग रोड पर राजघाट से आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक का मार्ग शामिल है.

बिना वैध पार्किंग लेबल वाले वाहनों को दी सलाह

बिना वैध पार्किंग लेबल वाले वाहन चालकों को सी-हेक्सागन, इंडिया गेट, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, जेएल नेहरू मार्ग, निजामुद्दीन खट्टा और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड तथा सलीमगढ़ बाईपास से होकर आउटर रिंग रोड पर जाने से बचने की सलाह दी गई है.

कई वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था बनाई गई