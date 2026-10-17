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कांग्रेस को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली के लिए मिला एनओसी, 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बुक रहेगा मैदान

कांग्रेस को मिली महारैली करने की अनुमति ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर विपक्ष की मांग के बीच कांग्रेस पार्टी को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली और कार्यक्रम आयोजित करने की हरी झंडी मिल गई है. दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पार्टी को इसके लिए आधिकारिक तौर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया है. यह आयोजन आगामी त्योहारी और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समय में होने जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन और पार्टी दोनों स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

डीसीपी सेंट्रल दिल्ली पुलिस, रोहित राजबीर सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड और बुराड़ी ग्राउंड को आधिकारिक रूप से प्रदर्शन और रैलियों के लिए स्थल के रूप में नामित किया गया है. इसी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले नगर निगम (MCD) से संपर्क कर इस स्थल की उपलब्धता की जानकारी मांगी थी. एमसीडी की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि रामलीला मैदान 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक खाली है और इस अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा.