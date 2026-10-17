कांग्रेस को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली के लिए मिला एनओसी, 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बुक रहेगा मैदान
दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पार्टी को 1 नवंबर को रामलीला मैदान में महारैली करने की अनुमति देते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है.
Published : October 17, 2026 at 6:10 PM IST
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर विपक्ष की मांग के बीच कांग्रेस पार्टी को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली और कार्यक्रम आयोजित करने की हरी झंडी मिल गई है. दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पार्टी को इसके लिए आधिकारिक तौर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया है. यह आयोजन आगामी त्योहारी और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समय में होने जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन और पार्टी दोनों स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.
डीसीपी सेंट्रल दिल्ली पुलिस, रोहित राजबीर सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड और बुराड़ी ग्राउंड को आधिकारिक रूप से प्रदर्शन और रैलियों के लिए स्थल के रूप में नामित किया गया है. इसी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले नगर निगम (MCD) से संपर्क कर इस स्थल की उपलब्धता की जानकारी मांगी थी. एमसीडी की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि रामलीला मैदान 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक खाली है और इस अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा.
एमसीडी से स्थल की उपलब्धता का प्रमाण पत्र मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली पुलिस के पास एनओसी के लिए आवेदन किया. पुलिस अधिकारियों ने पार्टी प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और कानून-व्यवस्था से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की. सभी सुरक्षा मानकों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी को रैली के लिए एनओसी जारी करने का निर्णय लिया.
डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने आगे बताया कि पुलिस की ओर से एनओसी जारी होने के बाद अब पार्टी इस प्रमाण पत्र को वापस भूमि की मालिक एजेंसी यानी एमसीडी के पास ले जाएगी, ताकि मैदान की बुकिंग की औपचारिकताएं पूरी की जा सकें. इसके बाद ही वे मैदान पर अपनी तैयारियों को अमलीजामा पहना सकेंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार यह मैदान 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बुक रहेगा.
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है. रामलीला मैदान का उपयोग करने के इच्छुक किसी भी अन्य संगठन या आयोजक को भी इसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा. इस रैली के जरिए कांग्रेस पार्टी के आगामी राजनीतिक एजेंडे और प्रदर्शन की रूपरेखा क्या होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.
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