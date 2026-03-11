ETV Bharat / state

दिल्ली मेट्रो की महिला कर्मचारियों को दी गई आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, दिल्ली पुलिस ने सिखाए सुरक्षा के गुर

नई दिल्ली: दिल्ली में महिला सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की महिला कर्मचारियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया. यह कार्यक्रम शास्त्री पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें करीब 100 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया.

इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को व्यावहारिक आत्मरक्षा तकनीकों की जानकारी देना और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना था, ताकि वे किसी भी आपात या कठिन परिस्थिति में खुद की सुरक्षा कर सकें. कार्यक्रम का उद्घाटन एसीपी सेल्फ डिफेंस लक्ष्मी दुबे और डीएमआरसी की जनरल मैनेजर (एचआर) जय शर्मा ने किया. इस दौरान दोनों अधिकारियों ने महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

प्रशिक्षण सत्र का संचालन स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमन एंड चिल्ड्रन की ओर से किया गया. प्रशिक्षित प्रशिक्षकों ने महिला कर्मचारियों को विभिन्न आत्मरक्षा तकनीकों, परिस्थितिजन्य जागरूकता, सुरक्षा के निवारक उपायों और आपात स्थिति में बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. साथ ही व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से बताया गया कि किसी हमले या खतरे की स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है.

डीसीपी अंजिता चेप्याला ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और डीएमआरसी के बीच इस तरह का सहयोग महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सार्वजनिक तथा कार्यस्थल के माहौल में आत्मविश्वास के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है.