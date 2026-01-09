तुर्कमान गेट हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, मौके पर सुरक्षा बल तैनात
तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने की जगह से मलबा हटाया जा रहा है. मौके पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है.
Published : January 9, 2026 at 9:41 AM IST|
Updated : January 9, 2026 at 10:48 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में मोहम्मद इमरान (36) नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे अब तक गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 12 हो गई है. इससे पहले फैज के इलाही मस्जिद के बारे में झूठी अफवाह फैलाने के मामले में पुलिस द्वारा उन 10 'इन्फ्लुएंसर' की पहचान करने के बाद एक महिला सोशल मीडिया 'इन्फ्लुएंसर' को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर अफवाह फैलाई थी कि अदालत के आदेश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी टीमों द्वारा एक वीडियो को देखने के बाद महिला को बुलाया गया था, जिसमें उसने कथित तौर पर दावा किया था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में मस्जिद को तोड़ दिया गया है.
दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में मोहम्मद इमरान (36) नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे अब तक गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 12 हो गई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 9, 2026
(फोटो सोर्स: दिल्ली पुलिस) pic.twitter.com/7TeNH6BDka
उन्होंने कहा कि टीम ने सलमान सहित कम से कम 10 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की है, जो अभियान के बारे में अफवाहें फैला रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रसारित की जा रही सामग्री भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत थी, जिससे हिंसा भड़क गई और कई लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने स्पष्ट किया था कि विध्वंस से कुछ दिन पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 120-130 से अधिक मौलवियों के साथ बैठक की थी.
#WATCH | दिल्ली: फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद, तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने की जगह से मलबा हटाया जा रहा है। मौके पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। pic.twitter.com/nDJhjcRWnC— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 9, 2026
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि उनकी सोशल मीडिया टीम सभी प्लेटफार्मों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं और प्रसारित होने वाली सामग्री पर बारीकी से नजर रख रही हैं. अधिकारी ने कहा, ‘गलत सूचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो लोग ऐसी सामग्री फैलाते हुए पाए जाएंगे, उन्हें तलब किया जाएगा.’ तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने की जगह से मलबा हटाया जा रहा है. मौके पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है.
