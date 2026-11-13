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Chhath Puja 2026: छठ घाटों पर सुरक्षा और यातायात के कड़े इंतजाम, दिल्ली पुलिस ने आयोजकों संग की अहम बैठक

आयोजकों संग दिल्ली पुलिस की बैठक ( ETV Bharat )

​नई दिल्ली: लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में राजधानी के विभिन्न जिलों में पुलिस अधिकारियों द्वारा छठ पूजा समितियों और आयोजकों के साथ समन्वय बैठकें की जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

ईस्ट जिले में 51 घाटों पर होगी छठ