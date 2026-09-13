दिल्ली में थाना दिवस पर शाहदरा पुलिस ने की जनसुनवाई, JCP और DCP ने सुनीं आम लोगों की समस्याएं
थाना दिवस पर,जॉइंट कमिश्नर मिलिंद महादेव डुंबरे और शाहदरा के DCP आर. पी. मीणा, ने सुनीं लोगों की शिकायतें,प्रभावी निस्तारण के निर्देश
Published : September 13, 2026 at 7:59 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में आम लोगों की शिकायतों को सीधे सुनने और उनके समाधान को लेकर थाना दिवस के तहत पुलिस ने जनसुनवाई की. इस दौरान जॉइंट कमिश्नर मिलिंद महादेव डुंबरे, IPS और शाहदरा के DCP आर. पी. मीणा, IPS ने थाना आनंद विहार और थाना फर्श बाजार में पहुंचकर लोगों की शिकायतें सुनीं. अधिकारियों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए.
अलग-अलग तरह की शिकायतें पहुंचीं: जनसुनवाई के दौरान लोगों ने पारिवारिक विवाद, पड़ोसियों से जुड़े विवाद, सिविल मामलों और अन्य स्थानीय समस्याओं को पुलिस अधिकारियों के सामने रखा. अधिकारियों ने शिकायतों की प्रकृति के आधार पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए.इस दौरान पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया कि जिन मामलों में पुलिस की भूमिका बनती है, उनमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं, जो मामले पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, उन्हें संबंधित विभाग या एजेंसी तक पहुंचाने और शिकायतकर्ता को उचित दिशा देने का प्रयास किया जाएगा.
शिकायतकर्ता को मिले राहत: जनसुनवाई के दौरान जॉइंट कमिश्नर मिलिंद महादेव डुंबरे ने कहा कि पुलिस का पहला काम शिकायतकर्ता की बात सुनना और उसकी समस्या के समाधान की दिशा में कार्रवाई करना है. उन्होंने कहा, हम ये चाहते हैं कि शिकायतकर्ता की पूरी संतुष्टि हो, पूरा समाधान हो और उनकी सुनवाई से उनको रिलीफ मिले.
जन-सुनवाई | जनविश्वास | जनसुरक्षा— DCP SHAHDARA DELHI (@DCP_SHAHDARA) September 12, 2026
आज थाना दिवस जनसुनवाई के दौरान संयुक्त पुलिस आयुक्त, Eastern Range, श्री Milind Dumbere, IPS एवं DCP Shahdara, श्री R. P. Meena, IPS ने PS Anand Vihar एवं PS Farsh Bazar में आमजन की शिकायतें एवं समस्याएँ सुनीं।
अधिकारियों ने शिकायतों के समयबद्ध… pic.twitter.com/t1bEaeaT3O
पुलिस को लेकर लोगों में भरोसा बनाए रखना जरूरी:अधिकारी ने यह भी कहा कि आम लोगों के प्रति पुलिस का समर्पण और भरोसा बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी होने पर उसे यह विश्वास होना चाहिए कि पुलिस उसके साथ है और उसकी शिकायत को सुलझाने या उचित रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी.
ये भी पढ़ें :