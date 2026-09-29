ETV Bharat / state

AAP कार्यकर्ताओं पर पुलिसकर्मी की पिटाई करने का आरोप! केजरीवाल के दौरे के दौरान सादे कपड़ों में था हेड कांस्टेबल

दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल को कथित तौर पर ‘आप’ कार्यकर्ताओं द्वारा पीटे जाने का मामला गर्माया ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: तिलक नगर इलाके में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान सादे कपड़ों में वीडियो बना रहे दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को कथित तौर पर ‘आप’ कार्यकर्ताओं द्वारा पीटे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हाल ही में तिलक नगर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कार्य और कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था. इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इलाके के दौरे पर पहुंचे थे. उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह और स्थानीय विधायक जरनैल सिंह समेत कई अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे. इस दौरान जब भारी भीड़ और गहमागहमी का माहौल था, तभी वहां सादे कपड़ों में मौजूद दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल अपने मोबाइल या कैमरे से वीडियोग्राफी कर रहा था.

आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मी को संदिग्ध मानते हुए उसे घेर लिया. देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और कार्यकर्ताओं ने उस हेड कांस्टेबल के साथ हाथापाई शुरू कर दी. मौके पर मौजूद कुछ चश्मदीदों के अनुसार, विरोध के दौरान पुलिसकर्मी और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया.

प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेकर शुरू की जांच

इस घटना के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी पर कानून व्यवस्था को हाथ में लेने और पुलिस बल का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है. दूसरी ओर, प्रशासनिक स्तर पर भी इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है. उच्चाधिकारी वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वीडियोग्राफी कर रहे कर्मी को किस निर्देश के तहत वहां तैनात किया गया था और किन परिस्थितियों में उसके साथ मारपीट की नौबत आई.

भ्रष्टाचार के आरोपों और नेताओं के समर्थकों के बीच तीखी तनातनी

पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में पहले से ही सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों और नेताओं तथा समर्थकों के बीच तीखी तनातनी का माहौल बना हुआ है. पुलिस प्रशासन इस मामले में सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है और वीडियो फुटेज के आधार पर उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने ड्यूटी पर तैनात कर्मी के साथ कथित तौर पर हाथापाई की.

आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रमुख अनुराग ढांडा का बयान

वहीं इस संबंध में आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रमुख अनुराग ढांडा ने कहा कि, कल जब अरविंद केजरीवाल जी सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को देखने तिलक नगर गये थे तो क्या दिल्ली पुलिस ने वहां दंगा फैलाने और हिंसा कराने के लिए सिविल ड्रेस में पुलिस वाले प्लांट किए थे?



ये भी पढ़ें :