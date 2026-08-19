शादी का झांसा देकर महिला हेड कांस्टेबल को जान देने के लिए उकसाने का आरोप, सहकर्मी गिरफ्तार
महिला हेड कांस्टेबल को प्रताड़ित करने और जान देने के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया.
Published : August 19, 2026 at 7:07 PM IST
गाजियाबाद: शादी का झांसा देकर महिला हेड कांस्टेबल को कथित तौर पर प्रताड़ित करने और जान देने के लिए उकसाने के आरोप में साहिबाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सचिन कुमार को गिरफ्तार किया है. सचिन कुमार दिल्ली के उस्मानपुर थाने में तैनात था. मामले में मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
होटल में मृत मिली थी महिला हेड कांस्टेबल
दिल्ली के उस्मानपुर थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल 16 अगस्त को साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित एक निजी होटल के कमरे में मृत मिली थी. पुलिस के मुताबिक, महिला हेड कांस्टेबल ने 15 अगस्त की शाम होटल में चेक-इन किया था. इसके बाद उसका सहकर्मी कांस्टेबल सचिन कुमार रात करीब 10 बजे होटल पहुंचा और करीब 10:42 बजे वहां से बाहर निकल गया. अगले दिन होटल कर्मचारी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद होटल प्रबंधन को सूचना दी गई. स्पेयर चाबी से कमरा खोला गया तो अदिति का शव पंखे से लटका मिला. मामले की सूचना पुलिस को दी गई.
कुछ दिनों से परेशान थी अदिति
पिता के मुताबिक, उनकी बेटी पिछले कुछ समय से गुमसुम और परेशान रहने लगी थी. 14 अगस्त की सुबह उसने अपनी मां को बताया था कि उस्मानपुर थाने में तैनात सहकर्मी उसे काफी समय से परेशान कर रहा है. परिजनों के अनुसार, उसकी मां ने उसे समझाया था कि वह चिंता न करे और इस बारे में पिता से बात करेंगी. 15 अगस्त की शाम मां ने फोन पर बेटी से बात की. बातचीत के दौरान वह परेशान लग रही थी. मां ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने बात टाल दी.
शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप
परिजनों का आरोप है कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि सहकर्मी ने खुद को अविवाहित बताकर उसके साथ संबंध बनाए और शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया. परिजनों ने इसी आधार पर पुलिस से शिकायत की.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
एसीपी अमित सक्सेना के मुताबिक, 18 अगस्त को मसूरी थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार ने मामले में तहरीर दी थी. तहरीर के आधार पर साहिबाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद 19 अगस्त को पुलिस ने आरोपी सचिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है.
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