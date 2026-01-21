दिल्ली में 2025 में कितने लोगों की हुई हत्या, मर्डर और दुष्कर्म के चौंकाने वाले आंकड़े
दिल्ली पुलिस के 2025 के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में अपराध के ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है.
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने साल 2025 के अपराध संबंधी आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए हैं. इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि पिछले दो सालों (2023 से 2025) की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है. पुलिस की मुस्तैदी के कारण न केवल वारदातों की संख्या कम हुई है, बल्कि केस सुलझाने की दर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है. पुलिस के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि निरंतर निगरानी, सख्त कानून व्यवस्था और तकनीकी उपायों के कारण अपराध नियंत्रण में ठोस परिणाम सामने आए हैं.
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी देवेश श्रीवास्तव के मुताबिक वर्ष 2025 में हत्या के कुल 491 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या 504 और 2023 में 506 थी. हत्या के मामलों में 95.32 प्रतिशत मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया. हत्या के प्रयास के मामलों में भी गिरावट देखी गई. वर्ष 2025 में 854 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 में 898 और 2023 में 757 मामले सामने आए थे. इन मामलों में पुलिस ने 98.13 प्रतिशत मामलों को सुलझाया.
लूट की घटनाओं में कमी
लूट की घटनाओं में भी लगातार कमी दर्ज की गई है. वर्ष 2023 में 1654 लूट के मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में घटकर 1510 और 2025 में 1326 रह गए. लूट के मामलों में 97.51 प्रतिशत की उच्च सॉल्विंग दर पुलिस की सक्रियता को दर्शाती है. बलात्कार के मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है. वर्ष 2023 में 2141 मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में 2076 और 2025 में 1901 रह गए. इन मामलों में 97.11 प्रतिशत मामलों का खुलासा किया गया.
दिल्ली में जबरन वसूली के मामले
जबरन वसूली के मामलों में वर्ष 2025 में 212 केस दर्ज किए गए, जबकि 2024 में 228 और 2023 में 204 मामले सामने आए थे. हालांकि इस श्रेणी में सॉल्विंग दर 63.68 प्रतिशत रही, जिसे सुधारने पर पुलिस का विशेष फोकस बताया जा रहा है. झपटमारी के मामलों में लगातार कमी दर्ज की गई है. वर्ष 2023 में 7886 मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में 6493 और 2025 में घटकर 5406 रह गए. इन मामलों में 64.22 प्रतिशत का खुलासा किया गया.
महिलाओं से जुड़े अपराधों में भी कमी देखी गई है. महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ और अन्य अपराधों के 1708 मामले वर्ष 2025 में दर्ज हुए, जबकि 2023 में यह संख्या 2345 थी. इन मामलों में 95.20 प्रतिशत सॉल्विंग रेट दर्ज की गई. ईव-टीजिंग के मामलों में भी गिरावट के साथ 89.02 प्रतिशत मामलों का खुलासा किया गया. दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार लगातार पेट्रोलिंग, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, तकनीकी निगरानी और जनसहयोग के चलते राजधानी में कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है और आने वाले समय में अपराध दर को और कम करने के प्रयास जारी रहेंगे.
