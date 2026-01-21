ETV Bharat / state

दिल्ली में 2025 में कितने लोगों की हुई हत्या, मर्डर और दुष्कर्म के चौंकाने वाले आंकड़े

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने साल 2025 के अपराध संबंधी आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए हैं. इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि पिछले दो सालों (2023 से 2025) की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है. पुलिस की मुस्तैदी के कारण न केवल वारदातों की संख्या कम हुई है, बल्कि केस सुलझाने की दर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है. पुलिस के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि निरंतर निगरानी, सख्त कानून व्यवस्था और तकनीकी उपायों के कारण अपराध नियंत्रण में ठोस परिणाम सामने आए हैं.

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी देवेश श्रीवास्तव के मुताबिक वर्ष 2025 में हत्या के कुल 491 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या 504 और 2023 में 506 थी. हत्या के मामलों में 95.32 प्रतिशत मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया. हत्या के प्रयास के मामलों में भी गिरावट देखी गई. वर्ष 2025 में 854 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 में 898 और 2023 में 757 मामले सामने आए थे. इन मामलों में पुलिस ने 98.13 प्रतिशत मामलों को सुलझाया.

लूट की घटनाओं में कमी

लूट की घटनाओं में भी लगातार कमी दर्ज की गई है. वर्ष 2023 में 1654 लूट के मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में घटकर 1510 और 2025 में 1326 रह गए. लूट के मामलों में 97.51 प्रतिशत की उच्च सॉल्विंग दर पुलिस की सक्रियता को दर्शाती है. बलात्कार के मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है. वर्ष 2023 में 2141 मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में 2076 और 2025 में 1901 रह गए. इन मामलों में 97.11 प्रतिशत मामलों का खुलासा किया गया.