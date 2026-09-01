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BRICS 2026: रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से की गई ये खास अपील

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक होने वाले BRICS Summit को लेकर दिल्ली पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों और राष्ट्रीय अध्यक्षों के सुरक्षित एवं समयबद्ध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मंगलवार, 1 सितंबर को पहला रिहर्सल करेगी. इस दौरान होटल से भारत मंडपम तक VVIP रूट पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को पूरी तरह परखा जाएगा.

स्पेशल सीपी ट्रैफिक अजय चौधरी ने बताया कि रिहर्सल के दौरान इस बात की जांच की जाएगी कि सम्मेलन में शामिल होने वाले अतिथियों के ठहरने वाले होटल से भारत मंडपम तक पहुंचने में कितना समय लगता है. पूरे रूट पर यातायात की स्थिति, संभावित जाम वाले स्थानों और VVIP काफिले की आवाजाही के दौरान आने वाली चुनौतियों को भी देखा जाएगा.

उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण अतिथि निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें. इसके लिए रूट पर सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था को भी लगातार परखा जाएगा.