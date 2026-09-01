BRICS 2026: रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से की गई ये खास अपील
BRICS Summit के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए दिल्ली में 22 डायवर्जन प्वाइंट बनाए गए हैं.
Published : September 1, 2026 at 7:19 AM IST|
Updated : September 1, 2026 at 7:28 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक होने वाले BRICS Summit को लेकर दिल्ली पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों और राष्ट्रीय अध्यक्षों के सुरक्षित एवं समयबद्ध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मंगलवार, 1 सितंबर को पहला रिहर्सल करेगी. इस दौरान होटल से भारत मंडपम तक VVIP रूट पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को पूरी तरह परखा जाएगा.
स्पेशल सीपी ट्रैफिक अजय चौधरी ने बताया कि रिहर्सल के दौरान इस बात की जांच की जाएगी कि सम्मेलन में शामिल होने वाले अतिथियों के ठहरने वाले होटल से भारत मंडपम तक पहुंचने में कितना समय लगता है. पूरे रूट पर यातायात की स्थिति, संभावित जाम वाले स्थानों और VVIP काफिले की आवाजाही के दौरान आने वाली चुनौतियों को भी देखा जाएगा.
BRICS 2026 के लिए मोटर कारकेड रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2026
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया, "1 सितंबर 2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक नई दिल्ली के मुख्य रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन और रेगुलेटेड मूवमेंट लागू रहेगा।… pic.twitter.com/40gdysJdFg
उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण अतिथि निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें. इसके लिए रूट पर सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था को भी लगातार परखा जाएगा.
अजय चौधरी के अनुसार, BRICS Summit के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए दिल्ली में 22 डायवर्जन प्वाइंट बनाए गए हैं. आवश्यकता के अनुसार इन स्थानों से यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा. रिहर्सल के दौरान इन डायवर्जन प्वाइंट की व्यवस्था और उनके प्रभाव का भी आकलन किया जाएगा.
In view of the BRICS Summit being held in New Delhi from 11 to 13 September, @dtptraffic has made special arrangements for VVIP movement, traffic management, route diversions and alternate routes. Necessary measures will be implemented at various locations to ensure the smooth… pic.twitter.com/ZpKTzQGTG0— Delhi Police (@DelhiPolice) August 31, 2026
ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि रिहर्सल से VVIP मूवमेंट के दौरान आने वाली संभावित दिक्कतों को पहले ही पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी. इसके आधार पर सम्मेलन के दौरान यातायात प्रबंधन की व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा.
स्पेशल सीपी ट्रैफिक अजय चौधरी ने दिल्ली के लोगों से सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि,
BRICS Summit एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है और इसे सफल बनाने में दिल्लीवासियों का सहयोग बेहद जरूरी है. पुलिस की ओर से जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने और यात्रा की योजना पहले से बनाने की अपील की गई है.
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