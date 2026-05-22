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पटियाला हाउस कोर्ट: संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आज संसद सुरक्षा में चूक मामले में चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल की, एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने पूरक चार्जशीट के दस्तावेजों की स्क्रूटनी के लिए 29 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 29 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने करीब चौदह हजार पेजों का चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया. आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने चौथे चार्जशीट दाखिल करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मामले में आरोप तय करने पर काफी लंबी दलीलें रखी जा चुकी है. अब चौथी चार्जशीट दाखिल करना कानून का दुरुपयोग है. आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने चौथे पूरक चार्जशीट की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की.

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. इस मामले में 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक की आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दे दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था.

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.