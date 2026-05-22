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पटियाला हाउस कोर्ट: संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल की

आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने चौथी चार्जशीट को दाखिल करना कानून का दुरुपयोग बताया.

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पटियाला हाउस कोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2026 at 8:32 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आज संसद सुरक्षा में चूक मामले में चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल की, एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने पूरक चार्जशीट के दस्तावेजों की स्क्रूटनी के लिए 29 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 29 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने करीब चौदह हजार पेजों का चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया. आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने चौथे चार्जशीट दाखिल करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मामले में आरोप तय करने पर काफी लंबी दलीलें रखी जा चुकी है. अब चौथी चार्जशीट दाखिल करना कानून का दुरुपयोग है. आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने चौथे पूरक चार्जशीट की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की.

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. इस मामले में 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक की आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दे दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था.

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.

दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल की. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

ये भी पढ़ें- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा- 2023 में संसद की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई

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