दिल्ली के शाहबाद डेयरी में पुलिस-बदमाश के बीच मुठभेड़, हिमांशु भाऊ गैंग का गुर्गा गिरफ्तार
शाहबाद डेयरी में पुलिस मुठभेड़ में हिमांशु भाऊ गैंग के एक सदस्य और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया गया.
Published : July 30, 2026 at 10:20 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के शाहबाद डेयरी इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ से इलाके में हड़कंप मच गया.क्राइम ब्रांच की टीम ने रोहिणी सेक्टर-29 के पास स्कूटी सवार दो संदिग्धों को घेर लिया. पुलिस के रोकने पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलीं.
क्राइम ब्रांच को दोनों आरोपियों की गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी.इसी सूचना के आधार पर टीम ने रोहिणी सेक्टर-29 इलाके में जाल बिछाया.देर रात जैसे ही दोनों आरोपी स्कूटी पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया.खुद को घिरा देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं.पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
मुठभेड़ की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग का सदस्य है, जबकि दूसरा नाबालिग है. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के नाम पूठ खुर्द गांव के चर्चित जोगिंदर डबास हत्याकांड की जांच में भी सामने आए हैं. इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंग से जुड़े विक्की हडल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी.
Delhi: Two accused, including an alleged Himanshu Bhau gang member and a juvenile, were arrested after a police encounter in Shahbad Dairy pic.twitter.com/LgfZqdyt3n— IANS (@ians_india) July 29, 2026
पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के नेटवर्क, अन्य साथियों और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाने में लगी है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और उनसे गहन पूछताछ जारी है. अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ में गैंग से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि संगठित अपराध और गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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