दिल्ली पुलिस ने इन्फ्लुएंसर की हत्या की साजिश को किया नाकाम, नाबालिग सहित तीन को दबोचे
दिल्ली पुलिस ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पर फायरिंग कर उसकी हत्या करने की साजिश को नाकाम करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 20, 2026 at 6:27 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पर फायरिंग कर उसकी हत्या करने की कथित साजिश को दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में दो हथियारबंद आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है. शुरुआती जांच में इस साजिश के तार कथित तौर पर राशिद केबलवाला गैंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं.
पुलिस के मुताबिक, आरोप है कि राशिद केबलवाला ने ही आरोपियों को इस वारदात को अंजाम देने के निर्देश दिए थे. दरअसल, 19 नवंबर की सुबह करीब 5 बजकर 10 मिनट पर हजरत निजामुद्दीन थाना पुलिस की टीम शोलाय वाली गली, हजरत निजामुद्दीन बस्ती के पास मौजूद थी. इसी दौरान पुलिस की नजर दो संदिग्ध युवकों पर पड़ी. पुलिस को देखकर दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया.
पूछताछ में बड़ी आपराधिक साजिश का खुलासा
तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए. इसके बाद पूछताछ में एक बड़ी आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ. पकड़े गए आरोपियों की पहचान साहिल इदरीशी, उम्र 20 साल और साद मलिक, उम्र 22 साल के रूप में हुई है. दोनों गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. इनके साथ एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से पांच सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, चार मोबाइल फोन और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की है.
पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि आरोपी हजरत निजामुद्दीन इलाके में रहने वाले एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को निशाना बनाने की तैयारी में थे. आरोप है कि राशिद केबलवाला ने एन्क्रिप्टेड मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए आरोपियों से संपर्क किया और उन्हें इन्फ्लुएंसर पर फायरिंग करने का निर्देश दिया था. इसके बदले आरोपियों को आर्थिक मदद और आगे भी सहयोग देने का भरोसा दिया गया था.
वारदात को अंजाम देने की योजना को लेकर बातचीत
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी एक अन्य सहयोगी के जरिए राशिद केबलवाला के संपर्क में आए थे. इसके बाद उनके बीच हथियारों, पैसों और वारदात को अंजाम देने की योजना को लेकर बातचीत हुई. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों तक हथियार कैसे पहुंचे और इस साजिश में कितने लोग शामिल थे. इस मामले में एक अहम पहलू आरोपियों के मोबाइल फोन से मिले वीडियो भी हैं.
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पुलिस की शुरुआती जांच में ऐसे वीडियो मिले हैं, जिनमें कथित तौर पर राशिद केबलवाला और उसके गैंग के प्रति समर्थन जताया गया है. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने अपने हैंडलर के निर्देश पर ये वीडियो रिकॉर्ड किए थे और सोशल मीडिया के जरिए भेजे थे. पुलिस अब इन वीडियो की सत्यता और एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए हुई बातचीत की फॉरेंसिक जांच करा रही है.
इन्फ्लुएंसर को निशाना बनाने की कथित साजिश रची गई
पुलिस के मुताबिक, आरोपी एक तीसरे सहयोगी यानी पकड़े गए नाबालिग के साथ दिल्ली आए थे. उन्होंने पहले एक गेस्ट हाउस में ठहरने के बाद हजरत निजामुद्दीन इलाके की तरफ रुख किया था. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से उनकी आवाजाही और नाबालिग की भूमिका की जांच कर रही है.इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. जिस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को निशाना बनाने की कथित साजिश रची गई थी, उसकी शिकायत पर राशिद केबलवाला के कथित आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ रंगदारी का मामला भी दर्ज किया गया है.
पुलिस अब फायरिंग की साजिश के साथ-साथ रंगदारी और गैंग के आपराधिक नेटवर्क के संभावित कनेक्शन की भी जांच कर रही है.इस मामले में थाना हजरत निजामुद्दीन में एफआईआर नंबर 250/2026 दर्ज की गई है. पुलिस हथियारों की सप्लाई चेन, आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, गैंग के अन्य सदस्यों और कथित हैंडलर की भूमिका की जांच कर रही है.
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