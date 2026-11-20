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दिल्ली पुलिस ने इन्फ्लुएंसर की हत्या की साजिश को किया नाकाम, नाबालिग सहित तीन को दबोचे

इंस्टाग्राम इन्फ्लूएंसर की हत्या की साजिश नाकाम. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पर फायरिंग कर उसकी हत्या करने की कथित साजिश को दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में दो हथियारबंद आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है. शुरुआती जांच में इस साजिश के तार कथित तौर पर राशिद केबलवाला गैंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक, आरोप है कि राशिद केबलवाला ने ही आरोपियों को इस वारदात को अंजाम देने के निर्देश दिए थे. दरअसल, 19 नवंबर की सुबह करीब 5 बजकर 10 मिनट पर हजरत निजामुद्दीन थाना पुलिस की टीम शोलाय वाली गली, हजरत निजामुद्दीन बस्ती के पास मौजूद थी. इसी दौरान पुलिस की नजर दो संदिग्ध युवकों पर पड़ी. पुलिस को देखकर दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया.