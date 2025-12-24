ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका के मामले में आरोपी मनोज यादव के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की

आरोपी नरेश बाल्यान ने भी एक दिन छोड़कर टेलीफोन के जरिये बात करने की अनुमति देने की मांग की.

आरोपी मनोज यादव के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल
आरोपी मनोज यादव के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 24, 2025 at 8:05 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने पूरक चार्जशीट पर 15 जनवरी 2026 को विचार करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए. आज सुनवाई के दौरान आरोपी मनोज यादव ने रोजाना फोन और वीडियो मुलाकात की अनुमति देने के लिए अर्जी दाखिल किया. आरोपी नरेश बाल्यान ने भी एक दिन छोड़कर टेलीफोन के जरिये बात करने की अनुमति देने की मांग की. कोर्ट ने दोनों जेल प्रशासन से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. दोनों अर्जियों पर 15 जनवरी को सुनवाई होगी.

आरोपी विकास गहलोत ने अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की। विकास गहलोत की याचिका पर कोर्ट ने जांच अधिकारी से जवाब तलब किया. विकास गहलोत की अर्जी पर कोर्ट 26 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

बता दें कि 4 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज दाखिल की थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू और अमरदीप लोचाब के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

कोर्ट ने 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस के तीसरे चार्जशीट में विकास गहलोत की पत्नी विनीता पर आरोप लगाया है कि उसने 17 अप्रैल को अपने पति के निर्देश पर उसके घर से एक रिश्तेदार के घर पर हथियारों को पहुंचवाया था. दिल्ली पुलिस ने इन हथियारों को विकास गहलोत के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था। इसके पहले कोर्ट ने 27 मई को नरेश बाल्यान की इस मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

कोर्ट ने नरेश बाल्यान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था उनमें साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया है. कोर्ट ने 24 फरवरी को आरोपी रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था.

वसूली के मामले में 4 दिसंबर 2024 को नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर 2024 की रात में गिरफ्तार किया था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का ये मामला 2023 का है। इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है. कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है. नरेश बाल्यान ने 2015 और 2019 में उत्तम नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था.

संपादक की पसंद

