ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका के मामले में आरोपी मनोज यादव के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने पूरक चार्जशीट पर 15 जनवरी 2026 को विचार करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए. आज सुनवाई के दौरान आरोपी मनोज यादव ने रोजाना फोन और वीडियो मुलाकात की अनुमति देने के लिए अर्जी दाखिल किया. आरोपी नरेश बाल्यान ने भी एक दिन छोड़कर टेलीफोन के जरिये बात करने की अनुमति देने की मांग की. कोर्ट ने दोनों जेल प्रशासन से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. दोनों अर्जियों पर 15 जनवरी को सुनवाई होगी.

आरोपी विकास गहलोत ने अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की। विकास गहलोत की याचिका पर कोर्ट ने जांच अधिकारी से जवाब तलब किया. विकास गहलोत की अर्जी पर कोर्ट 26 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

बता दें कि 4 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज दाखिल की थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू और अमरदीप लोचाब के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

कोर्ट ने 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस के तीसरे चार्जशीट में विकास गहलोत की पत्नी विनीता पर आरोप लगाया है कि उसने 17 अप्रैल को अपने पति के निर्देश पर उसके घर से एक रिश्तेदार के घर पर हथियारों को पहुंचवाया था. दिल्ली पुलिस ने इन हथियारों को विकास गहलोत के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था। इसके पहले कोर्ट ने 27 मई को नरेश बाल्यान की इस मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दिया था.