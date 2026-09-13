सिर्फ 3 मिनट थे बाकी, गलत सेंटर पहुंचा अभ्यर्थी, दिल्ली पुलिस ने एक मिनट पहले पहुंचाकर बचाई CDS परीक्षा
पुलिस के इस प्रयास के चलते अभ्यर्थी सही केंद्र पहुंच गया और CDS परीक्षा में शामिल हो सका. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 13, 2026 at 9:21 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार को आयोजित CDS परीक्षा में एक अभ्यर्थी के लिए उस समय मुश्किल खड़ी हो गई, जब वह परीक्षा देने के लिए निर्धारित केंद्र की जगह गलती से दूसरे परीक्षा केंद्र पहुंच गया. परीक्षा शुरू होने में महज तीन मिनट का समय बाकी था. ऐसे में परीक्षा छूटने की आशंका से परेशान अभ्यर्थी ने पुलिस से मदद मांगी. सूचना मिलते ही नॉर्थ एवेन्यू थाना पुलिस सक्रिय हुई और अभ्यर्थी को सही परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए तत्काल मोर्चा संभाला. पुलिस की तत्परता का नतीजा यह रहा कि अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से महज एक मिनट पहले सही केंद्र पहुंच गया और CDS परीक्षा में शामिल हो सका.
जानकारी के मुताबिक, रविवार को राजधानी में UPSC की Combined Defence Services (CDS-II) और National Defence Academy (NDA-II) परीक्षा आयोजित की गई थी. CDS परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दिल्ली के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे. इसी दौरान एक अभ्यर्थी गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंच गया. जब उसे अपनी गलती का पता चला, तब परीक्षा शुरू होने में सिर्फ तीन मिनट का समय बचा था.
🚔UPSC-CDS परीक्षा के लिए महज 3 मिनट पहले गलत सेंटर पर पहुंचे छात्र को @DCPNewDelhi के थाना नॉर्थ एवेन्यू के SHO रमेश कुमार सिंह व उनकी टीम ने तुरंत पुलिस वाहन द्वारा सही सेंटर पर पहुंचाया।@LokNiwasDelhi#DPCares pic.twitter.com/UtvuSsLX0g— Delhi Police (@DelhiPolice) September 13, 2026
काम आई पुलिस की मदद: अभ्यर्थी की परेशानी को देखते हुए नॉर्थ एवेन्यू थाना पुलिस ने बिना समय गंवाए कार्रवाई शुरू की SHO रमेश कुमार और उनकी टीम ने अभ्यर्थी को तत्काल सही परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाली. पुलिस टीम ने समय की गंभीरता को देखते हुए तेजी से कार्रवाई की और अभ्यर्थी को PM SHRI केंद्रीय विद्यालय, कालीबाड़ी स्थित उसके निर्धारित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया. परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले का समय बेहद महत्वपूर्ण था. अभ्यर्थी के पास सेंटर तक पहुंचने के लिए सिर्फ कुछ मिनट थे. पुलिस टीम की तत्परता और तत्काल मदद से वह परीक्षा शुरू होने से महज एक मिनट पहले सही केंद्र पहुंच गया. इसके बाद अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल गया. इस तरह आखिरी समय में की गई पुलिस की मदद से अभ्यर्थी की महीनों की मेहनत और परीक्षा देने का मौका दोनों बच गए.
परीक्षार्थियों के लिए सुबह 6 बजे से चली मेट्रो: रविवार को NDA व CDS परीक्षा के मद्देनजर दिल्ली में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए दिल्ली मेट्रो का संचालन भी सुबह 6 बजे से शुरू किया गया. सामान्य तौर पर रविवार को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं अन्य दिनों की तुलना में देर से शुरू होती हैं, लेकिन परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए रविवार को सुबह से ही मेट्रो सेवाएं उपलब्ध कराई गईं. सुबह-सुबह बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्रों की ओर जाने के कारण मेट्रो उनके लिए प्रमुख परिवहन साधन रही. दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुबह जल्दी मेट्रो उपलब्ध होने से उन्हें समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में मदद मिली.
पुलिसकर्मी बने उम्मीद: एक तरफ मेट्रो ने सुबह जल्दी सेवा शुरू कर परीक्षार्थियों को राहत दी, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ एवेन्यू थाना पुलिस की टीम ने गलत परीक्षा केंद्र पहुंचने वाले अभ्यर्थी को आखिरी वक्त में सही सेंटर तक पहुंचाकर उसकी परीक्षा बचा दी. कुछ मिनटों के इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस की तत्परता एक अभ्यर्थी के लिए उम्मीद बनकर सामने आई. जब परीक्षा शुरू होने में सिर्फ तीन मिनट बाकी थे, सेंटर गलत था और वक्त हाथ से निकल रहा था, तब दिल्ली पुलिस की तेजी ने अभ्यर्थी को महज एक मिनट पहले परीक्षा केंद्र तक पहुंचा दिया.
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