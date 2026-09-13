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सिर्फ 3 मिनट थे बाकी, गलत सेंटर पहुंचा अभ्यर्थी, दिल्ली पुलिस ने एक मिनट पहले पहुंचाकर बचाई CDS परीक्षा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार को आयोजित CDS परीक्षा में एक अभ्यर्थी के लिए उस समय मुश्किल खड़ी हो गई, जब वह परीक्षा देने के लिए निर्धारित केंद्र की जगह गलती से दूसरे परीक्षा केंद्र पहुंच गया. परीक्षा शुरू होने में महज तीन मिनट का समय बाकी था. ऐसे में परीक्षा छूटने की आशंका से परेशान अभ्यर्थी ने पुलिस से मदद मांगी. सूचना मिलते ही नॉर्थ एवेन्यू थाना पुलिस सक्रिय हुई और अभ्यर्थी को सही परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए तत्काल मोर्चा संभाला. पुलिस की तत्परता का नतीजा यह रहा कि अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से महज एक मिनट पहले सही केंद्र पहुंच गया और CDS परीक्षा में शामिल हो सका.

जानकारी के मुताबिक, रविवार को राजधानी में UPSC की Combined Defence Services (CDS-II) और National Defence Academy (NDA-II) परीक्षा आयोजित की गई थी. CDS परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दिल्ली के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे. इसी दौरान एक अभ्यर्थी गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंच गया. जब उसे अपनी गलती का पता चला, तब परीक्षा शुरू होने में सिर्फ तीन मिनट का समय बचा था.

काम आई पुलिस की मदद: अभ्यर्थी की परेशानी को देखते हुए नॉर्थ एवेन्यू थाना पुलिस ने बिना समय गंवाए कार्रवाई शुरू की SHO रमेश कुमार और उनकी टीम ने अभ्यर्थी को तत्काल सही परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाली. पुलिस टीम ने समय की गंभीरता को देखते हुए तेजी से कार्रवाई की और अभ्यर्थी को PM SHRI केंद्रीय विद्यालय, कालीबाड़ी स्थित उसके निर्धारित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया. परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले का समय बेहद महत्वपूर्ण था. अभ्यर्थी के पास सेंटर तक पहुंचने के लिए सिर्फ कुछ मिनट थे. पुलिस टीम की तत्परता और तत्काल मदद से वह परीक्षा शुरू होने से महज एक मिनट पहले सही केंद्र पहुंच गया. इसके बाद अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल गया. इस तरह आखिरी समय में की गई पुलिस की मदद से अभ्यर्थी की महीनों की मेहनत और परीक्षा देने का मौका दोनों बच गए.