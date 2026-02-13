ETV Bharat / state

दिल्ली के उस्मानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, असद गैंग के तीन सदस्य घायल

उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में क्राइम ब्रांच और मेरठ के कुख्यात असद गैंग के बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़. तीन गिरफ्तार

बाइक पर सवार तीन संदिग्धों को पुलिस ने दबोचा
बाइक पर सवार तीन संदिग्धों को पुलिस ने दबोचा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 13, 2026 at 11:05 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के उस्मानपुर में शुक्रवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने असद गैंग के सरगना सहित तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया. सभी अपराधी वांटेड थे. पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार भी बरमाद किए हैं.

क्राइम ब्रांच शकरपुर टीम को मिली थी गुप्त सूचना

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शकरपुर टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मेरठ के असद गैंग का सरगना अपने साथियों के साथ उस्मानपुर इलाके में आने वाला है. सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर निगरानी शुरू कर दी. बाइक पर सवार तीन संदिग्धों को आते देख पुलिस टीम ने उन्हें रुकने और सरेंडर करने के लिए इशारा किया. खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाशों ने कथित तौर पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

मुठभेड़ के दौरान सब-इंस्पेक्टर को लगी गोली

मुठभेड़ के दौरान एक सब-इंस्पेक्टर को भी गोली छूकर निकल गई, बुलेटप्रूफ जैकेट पहने होने से कारण एसआई बाल-बाल बचे गए, उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. घायल बदमाशों को भी तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

कुख्यात असद गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं आरोपी

क्राइम ब्रांच के मुताबिक पकड़े गए तीनों आरोपी मेरठ के कुख्यात असद गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं और इनके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं.प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि ये लोग दिल्ली-एनसीआर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.

आरोपियों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद

पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए है. पूरे मामले की जांच जारी है और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी की जा रही है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

