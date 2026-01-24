दिल्ली पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक दिन में चार स्नैचिंग करने वाला कुख्यात गिरफ्तार
दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर में पुलिस मुठभेड़ के बाद कुख्यात स्नैचर सतीश भाटी को गिरफ्तार किया गया है.
Published : January 24, 2026 at 12:00 PM IST
नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के एएटीएस की टीम ने स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक वानटेड अपराधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. यह एनकाउंटर पुल प्रहलादपुर थाना इलाके के मेहरौली बदरपुर रोड पर शनिवार सुबह किया गया है. एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 वर्षीय सतीश भाटी के रूप में हुई है. आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल और छीने हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए है.
दिल्ली के 4 इलाकों में स्नैचिंग
इस पुरे मामले में साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी जिले के पुलिस स्टेशन पुल प्रहलादपुर और एएटीएस की एक टीम ने एमबी रोड के पास एनकाउंटर के बाद आदतन अपराधी सतीश भाटी जिसकी उम्र (22) को गिरफ्तार कर लिया है. भाटी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर गोली चलाई थी, इसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की जिसमें वह घायल हो गया है और उसे काबू कर लिया गया. भाटी और उसके एक साथी ने 22 जनवरी को पुलिस स्टेशन कालकाजी, अमर कॉलोनी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र और पुल प्रहलादपुर के अधिकार क्षेत्र में छीन-झपट की चार घटनाओं को अंजाम दिया था. आरोपी राह चलते लोगों को निशाना बनाकर मोबाइल फोन छीनने और लूट की वारदातों में शामिल था.
पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद पिस्तौल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोनों को जब्त कर लिया है. बरामद मोबाइल फोनों के संबंध में संबंधित थानों में दर्ज मामलों से मिलान किया जा रहा है. वहीं, आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है और उसके फरार साथी की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. इस मामले में आगे की जांच जारी है और कई खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
आपको बता दें कि साउथ ईस्ट जिले में इससे पहले भी बीते वर्ष 2025 में अलग-अलग कई एनकाउंटर कर कुख्यात अपराधियों को पकड़ा गया था, जो बड़े स्तर पर लूट, चोरी और मर्डर की घटनाओं को अंजाम देते थे. वही इस 2026 के जनवरी माह में पहला एनकाउंटर है जो साउथ ईस्ट जिले में दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है.
ये भी पढ़ें: