दिल्ली पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक दिन में चार स्नैचिंग करने वाला कुख्यात गिरफ्तार

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के एएटीएस की टीम ने स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक वानटेड अपराधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. यह एनकाउंटर पुल प्रहलादपुर थाना इलाके के मेहरौली बदरपुर रोड पर शनिवार सुबह किया गया है. एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 वर्षीय सतीश भाटी के रूप में हुई है. आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल और छीने हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए है.

दिल्ली के 4 इलाकों में स्नैचिंग

इस पुरे मामले में साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी जिले के पुलिस स्टेशन पुल प्रहलादपुर और एएटीएस की एक टीम ने एमबी रोड के पास एनकाउंटर के बाद आदतन अपराधी सतीश भाटी जिसकी उम्र (22) को गिरफ्तार कर लिया है. भाटी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर गोली चलाई थी, इसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की जिसमें वह घायल हो गया है और उसे काबू कर लिया गया. भाटी और उसके एक साथी ने 22 जनवरी को पुलिस स्टेशन कालकाजी, अमर कॉलोनी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र और पुल प्रहलादपुर के अधिकार क्षेत्र में छीन-झपट की चार घटनाओं को अंजाम दिया था. आरोपी राह चलते लोगों को निशाना बनाकर मोबाइल फोन छीनने और लूट की वारदातों में शामिल था.